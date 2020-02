Romania nu le mai cere taxe de recunoastere a diplomelor cetatenilor din Spatiul Economic European

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al MEC, accesul pe piata muncii se va face "fara alte costuri" pentru aceasta categorie.MEC precizeaza ca taxa pentru recunoasterea/echivalarea studiilor preuniversitare si universitare se va pastra numai pentru cetatenii din afara Spatiului Economic European/Confederatiei Elvetiene."An de an, in calitate de profesor, am dat recomandari elevilor mei pentru a studia la universitati din strainatate. Multi dintre ei au ales sa revina in tara.Ca ministru al Educatiei si Cercetarii am decis sa respect efortul depus si sa ii incurajez pe romanii care au studiat in spatiul european sa se angajeze si sa isi continue studiile in Romania, prin simplificarea modului de recunoastere a diplomelor de studii.Ceea ce au invatat merita recunoscut si apreciat. Ne bazam si pe ei sa contribuie la construirea unei Romanii normale, a unei Romanii Educate", a declarat ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, citata in comunicat.