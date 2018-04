Scandalul taierii banilor pentru universitati a ajuns in presa straina: Studentii ameninta cu greva generala

Ziare.

Scandalul a fost declansat de ministrul Educatiei, Valentin Popa, care a redus bursele pentru studenti, la licenta, master si doctorat, taierea vizand universitatile care si-au exprimat dezacordul privind nominalizarea lui in functie, in luna februarie, scrie Liberation. Sociologul Marian Preda, presedintele Senatului Universitatii Bucuresti, este ingrijorat de "politizarea invatamantului superior"."Aceasta decizie nu are nicio baza rationala si va antrena, pe termen lung, pierderea competitivitatii acestor universitati, pentru ca exista riscul ca studentii sa se gandeasca de doua ori inainte de a investi in studii prea scumpe pentru mare parte dintre ei", spune Marian Preda, precizand ca UB se va adresa instantei de contencios administrativ.In Romania, taxele universitare sunt prohibitive pentru multi dintre absolventi, noteaza publicatia franceza, iar cei care dispun de banii necesari ar putea alege sa plece la studii in strainatate.Horia Onita, vicepresedinte al ANOSR si reprezentant al studentilor in Consiliul de Administratie al Universitatii din Bucuresti, isi exprima indignarea, subliniind ca din cauza deciziei ministrului Educatiei studentii "vor trebui sa lucreze pentru a-si putea plati studiile"."Nu studiezi cu aceeasi energie atunci cand muncesti pentru a te perfectiona in viitoarea ta meserie si cand muncesti pentru a supravietui", spune Horia Onita.Studentii din Consortiul Universitaria, cu exceptia celor de la ASE Bucuresti, au intrat in greva japoneza, nemultumiti de masurile adoptate de ministrul Valentin Popa.C.B.