Servicii pentru studenti oferite de Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera din UVT

Astfel, incepand cu primul semestru al acestui an universitar, studentii din anul intai, de la toate programele de studii universitare de licenta, au participat la o activitate de, furnizata de consilierii CCOC-UVT, in cadrul careia au desfasurat activitati de consiliere de grup, in vederea autocunoasterii, si au avut ca sarcina elaborarea unui plan propriu de dezvoltare a carierei pana la finalul semestrului, beneficiind de un credit de studii pentru finalizarea cu succes a acesteia.Peste 2200 de studenti din anul intai au participat la aceste activitati, 1900 dintre acestia finalizandu-le cu succes.Incepand cu semestrul al doilea al acestui an universitar, toti studentii UVT au posibilitatea de a se inscrie pentru a lua parte la sesiuni de consiliere individuala, impreuna cu consilierii CCOC.In luna martie a acestui an, peste 230 de studenti de la toate ciclurile de studii universitare, de la toate facultatile UVT, au apelat la serviciile de consiliere individuala ale CCOC-UVT.Pentru a sprijini studentii pe perioada desfasurarii activitatilor didactice in regim online, CCOC-UVT a pregatit o serie de webinare utile pentru acestia:- Invata oricand, oriunde, oricum! - desfasurat in saptamana 16-20 martie 2020, in trei sesiuni diferite, imediat dupa inceperea desfasurarii procesului educational online, bucurandu-se de participarea a peste 200 de studenti UVT;- primul webinar pe aceasta tema va avea loc in data de 31.03.2020, studentii UVT avand ocazia in prezent sa se inscrie pentru a participa la acesta, numarul celor inscrisi momentan depasind 120;- in pregatire, se va desfasura la inceputul lunii aprilie.- in pregatire, se va desfasura in a doua parte a lunii aprilie.In plus, CCOC-UVT ofera servicii de consiliere individuala studentilor UVT aflati in aceasta perioada in mobilitati Erasmus+ (atat outgoing, cat si incoming), pentru a-i sprijini in gestionarea situatiilor cu care se confrunta.De asemenea, studentii UVT care intampina dificultati in a gestiona aceasta perioada delicata, prin care trecem cu totii, sunt incurajati sa ia legatura cu CCOC-UVT, printr-un e-mail la adresa ccoc@e-uvt.ro sau printr-un mesaj pe pagina de Facebook CCOC-UVT, pentru a programa o sedinta de consiliere individuala.In momentul in care activitatile didactice se vor relua in regim normal, CCOC-UVT va veni in sprijinul studentilor UVT cu o serie de workshopuri pentru dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale, precum Comunicarea eficienta, Munca in echipa, Tehnici de negociere, Managementul emotiilor negative, Rezolvarea conflictelor, Managementul timpului, si pentru dezvoltarea competentelor de angajare, prin ateliere care abordeaza teme precum Abilitati de auto-prezentare (Elaborarea CV-ului, Pregatirea pentru interviul de angajare), Stabilirea de obiective si proactivitatea, Dezvoltarea retelei de suport profesional (networking), Task management.Toate aceste tematici vor fi dezvoltate in functie de nevoile identificate in randul studentilor.Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, subliniaza profilul deosebit al activitatilor si programelor propuse de Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera din Universitatea de Vest: