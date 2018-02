Si Universitatea din Suceava, unde a fost rector ministrul Educatiei, nu face cursuri din cauza gerului

Ziare.

"Avand in vedere avertizarile meteorologice si problemele sistemului de termoficare centralizata din orasul Suceava, Consiliul de Administratie al Universitatii a decis reprogramarea activitatilor didactice din zilele de 26 si 27 februarie 2018, cu exceptia celor desfasurate in cadrul anului 4 din programele de licenta ale domeniului fundamental Stiinte Ingineresti.Reprogramarea activitatilor didactice se va efectua dupa un orar stabilit de fiecare facultate in parte, pe parcusul semestrului. Cadrele didactice vor desfasura in aceasta perioada alte activitati decat cele de predare, prevazute in fisa postului, cu exceptia celor mentionate mai sus. Activitatile didactice vor fi reluate, conform orarelor stabilite, incepand de miercuri, 28 februarie 2018", a anuntat pe Facebook conducerea USV. La cele 10 facultati ale Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava invata peste 9.000 de studenti.Conducerea Universitatii avertiza inca de luna trecuta ca sunt probleme in ceea ce priveste sistemul public de furnizare a agentului termic."Temperatura si volumul agentului termic sunt mai scazute decat anul trecut, cand eram la limita de a inchide universitatea tot din cauza acestei probleme. In toate punctele termice agentul ajunge cu o temperatura de doar 63 de grade, fata de 73 - 74 de grade anul trecut, insuficient si atunci, si cu un debit aproape la jumatate fata de anul trecut. Apa ajunge in calorifere cu 25 de grade", puncta, in luna ianuarie, fostul rector al institutiei, Valentin Popa, actual ministru al Educatiei.In legatura cu aceasta problema, operatorul de termoficare Thermonet a aratat ca agent termic scazut ajunge de la centrala de termoficare Bioenergy. Restrictii sunt si in ceea ce priveste apa calda, care este furnizata "dupa program", nefiind posibila asigurarea si a caldurii si a apei calde.Pentru judetul Suceava, ANM a emis o avertizare de tip cod portocaliu de ger si ninsori valabila in intervalul 26 februarie, ora 3:00 - 1 martie, ora 10:00, fiind asteptate temperaturi cuprinse intre - 12 si - 22 de grade.Pe de alta parte, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca si in Bucuresti vor fi inchise toate gradinitele, scolile si liceele, luni si marti , din cauza gerului si viscolului care se anunta.