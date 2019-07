Studentii de la Drept acuza Metrorex si Ministerul Transporturilor ca le limiteaza accesul la facilitatile oferite de lege

Ziare.

com

Intr-un comunicat de presa al ASD se reaminteste faptul ca in perioada cursurilor studentii isi puteau lua abonamente cu pret redus, asa cum le permite legea, doar in 11 dintre statiile Metrorex, iar cartelele cu un numar mai mic de calatorii puteau fi achizitionate exclusiv la punctul de vanzare de la Piata Romana."Intr-o nota ridicata de dezinteres fata de studenti, in perioada 16 iunie - 8 septembrie 2019 titlurile de calatorie reduse pot fi procurate doar din trei statii: Piata Unirii 1, Piata Unirii 2, Piata Romana.Aceasta politica de aplicare a legii creeaza deservicii studentilor si le restrange si mai mult, in mod nejustificat, exercitarea nestanjenita a dreptului la transport redus, recunoscut de art. 205, alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011", se arata in comunicatul citat.Reprezentantii studentilor condamna "lipsa de interes a Metrorex pentru rezolvarea acestei probleme", sesizata in repetate randuri."Solicitam conducerii Metrorex si ministrului Transporturilor, domnul Razvan Cuc, sa intreprinda de urgenta masuri pentru ca studentii sa aiba posibilitatea neingradita de a isi exercita dreptul conferit de lege.In acest sens, reiteram solicitarea ca titlurile reduse de calatorie sa poata fi achizitionate din toate punctele de vanzare, pe toata durata celor 12 luni ale anului, precum si de la automatele existente in statii", cere ASD.In acelasi comunicat se mai solicita autoritatilor sa permita ca studentii sa faca dovada calitatii lor "prin orice mijloc de proba, deci si printr-o adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, nu doar prin legitimatia de transport".ASD anunta ca va transmite solicitarile catre Ministerul Transporturilor si compania Metrorex, urmand sa monitorizeze punerea in aplicare a acestora.