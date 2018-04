Studentii din universitatile de elita se solidarizeaza si ii solicita "imperios" ministrului Popa sa-si revizuiasca politica

Horia Onita, Universitatea din Bucuresti

Andrei Tecsi, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

Marian Dalban, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

Dragos Stoica, Academia de Studii Economice din Bucuresti

Ovidiu Boldor, Universitatea de Vest din Timisoara

Ziare.

com

"Repartizarea locurilor bugetate ar trebui sa fie dictata de un proces transparent si care sa ofere incredere intregii societati, proces bazat pe o metodologie predictibila, coerenta si stabilita din timp.In schimb, modul in care Ministerul Educatiei a actionat nu poate decat sa afecteze, din nefericire, increderea deja zdruncinata in mediul universitar romanesc", se arata in scrisoarea comuna semnata de reprezentanti ai studentilor din cadrul celor 5 universitati de stat care formeaza Consortiul Universitaria (Universitatea din Bucuresti, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi si Universitatea de Vest din Timisoara), scrisoare publicata de Ziarul de Iasi. Semnatarii scrisorii apreciaza drept "esentiala" publicarea tuturor datelor in ceea ce priveste fundamentarea proiectului preliminar de alocare a locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019, "astfel incat sa se poata demonstra tuturor celor interesati ca repartizarea este asa cum sustine ministerul, anume ca aceleasi unitati de masura au fost folosite pentru toate universitatile, in mod echitabil".Studentii critica lipsa de informatii cu privire la metodologia adoptata de minister si considera drept "surprizatoare" situatia actuala, conform careia "celor mai performante universitati din Romania, cele care apar constant in topurile internationale, sa le fie taiate un numar semnificativ de locuri bugetate".La fel ca si profesorii din conducerea universitatilor din Consortiu, studentii sustin atat "stimularea universitatilor care scolarizeaza absolventi din mediul rural, cat si prioritizarea domeniilor de interes", dar subliniaza ca, fara o argumentare solida a modului in care s-a calculat cifra de scolarizare si fara posibilitatea de a anticipa o crestere a cererii absolventilor, redistribuirea locurilor bugetate catre alte universitati "ar putea vatama definitiv unele domenii de studii considerate de minister 'neprioritare'".In opinia organizatiilor studentesti citate, ministerul ar trebui "sa suplimenteze locurile bugetate pentru domeniile pe care le considera prioritare, nu sa obtina aceasta crestere concomitent cu taierea locurilor de la universitatile considerate atat de opinia publica, cat si de rankinguri a fi de top"."Universitatile in care studentii pe care ii reprezentam au ales sa le urmeze trebuie sa fie sustinute permanent de catre actorii guvernamentali, fiind cele care formeaza nucleul dur al emulatiei performantei academice la nivel comprehensiv - fara a ignora cresterea organica a altor universitati, cu misiuni, profiluri sau traditii distincte. Aceasta abordare nu poate fi antitetica intre cele doua, prin sustinerea celei de-a doua categorii in dauna primeia.Tocmai de aceea, va solicitam imperios sa revizuiti aceasta politica, sa aveti in vedere, in fundamentarea locurilor bugetate, inclusiv performanta si imaginea internationala pe care universitatile le antreneaza si sa nu alegeti sa vatamati acele universitati care, prin politica pe care si-au asumat-o, raman cele care mentin Romania in topurile internationale", se arata in comunicatul semnat de reprezentantii studentilor din cele 5 universitati ale Consortiului Universitaria:Este a treia reactie care vine dinspre organizatiile studentesti, Consortiul Universitaria adaugandu-se astfel Uniunii Studentilor din Romania si Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania:Studentii se alatura astfel cadrelor didactice din universitatile carora ministrul Valentin Popa le-a taiat fondurile si care au anuntat ca vor ataca actul normativ in contencios administrativ.Luni, fostul ministru al Educatiei Remus Pricopie, rector al SNSPA si coleg de partid cu Valentin Popa, l-a contrazis public precizand ca masurile adoptate nu au nicio legatura cu programul de guvernare si strategia pe care o invoca, si i-a cerut acestuia sa revina asupra deciziei de taiere a fondurilor pentru marile universitati.Un protest este anuntat pentru marti la amiaza in fata Ministerului Educatiei.