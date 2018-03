Studentii fac apel la universitati sa nu mareasca taxele ca sa-si acopere profesorii cresterile salariale

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat remis joi, situatia este urmare a "politicilor guvernamentale in acest domeniu din perioada 2015-2018, salariile cadrelor didactice crescand cu peste 200%"."Apreciem aceste cresteri ca fiind un fapt pozitiv si subliniem ca militam constant pentru ca educatia sa fie finantata corespunzator. Totusi, trebuie sa constatam cu regret ca acestea nu au fost nicidecum corelate cu asigurarea unui mediu de calitate crescanda a procesului de predare si invatare", transmite ANOSR.Alianta arata ca problema e ca aceste cresteri nu au fost corelate cu indicatori de performanta: "Practic, profesorilor li s-a dublat salariul fara a fi cerut nimic in plus din partea acestora".ANOSR aminteste ca finantarea de baza pentru 2017 a fost crescuta cu 22%, "iar Ministerul Educatiei Nationale (MEN) apreciaza aceste fonduri ca fiind suficiente pentru a acoperi cresterile salariale in majoritatea institutiilor de invatamant superior", insa nu toate unitatile de invatamant isi permit cheltuielile.", precizeaza sursa citata.ANOSR mentioneaza ca universitatile care nu pot acoperi salariile cu acea majorare nici macar nu au fost interesate de finantarea suplimentara care se acorda pe baza de performanta: "Aceasta era o sursa de unde universitatile puteau suplimenta veniturile obtinute din partea MEN"."In aceste conditii, Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania, ci sa participe in mod activ la dezvoltarea unui model educational bazat pe performanta. Totodata, reiteram solicitarile catre Ministerul Educatiei Nationale, catre Guvernul Romaniei si catre actorii politici sa contribuie la asigurarea unei finantari adecvate pentru sistemul educational,", este solicitarea ANOSR.Presedintele ANOSR spune ca in acest fel este afectata calitatea invatamantului superior."Cresterile salariale, mai mult decat necesare de altfel, trebuie sa fie dublate de masuri care sa conduca la imbunatatirea prestatiei acestora. Cresterea taxelor de scolarizare in vederea platii acestor sume incalca un principiu simplu: calitatea invatamantului superior nu depinde doar de salarizarea cadrelor didactice. Consideram ca este un moment oportun pentru ca unele universitati sa inceapa un proces de reorganizare a ofertei educationale, respectiv sa coreleze suplimentele salariale in raport cu performanta institutionala", a afirmat Marius Deaconu.