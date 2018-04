Studentii marilor universitati se revolta impotriva ministrului Popa: Greva japoneza la Cluj, Bucuresti si Timisoara

Ziare.

com

"Prin votul unanim al Senatului Universitatii, astazi (miercuri - n.red.) s-a decis ca de maine, 19 aprilie, cadrele didactice si studentii UB vor protesta prin greva japoneza fata de decizia Ministerului Educatiei de a reduce numarul de locuri subventionate acordate UB", a anuntat miercuri decanul Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Mihai Coman.Astfel,, iar cursurile se vor tine conform orarului.. Studentii spun ca sunt ignorati de catre Ministerul Educatiei, in pofida incercarilor de a atrage atentia asupra repartizarii netransparente a locurilor bugetate la licență și masterat, respectiv a granturilor doctorale pentru anul universitar 2018-2019."Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest din Timisoara (OSUT), ca singura organizatie sindical-studenteasca constituita la nivelul Universitatii de Vest din Timisoara, porneste, in spirit de solidaritate cu studentii celorlalte patru universitati din Consortiul Universitaria (Universitatea din Bucuresti, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi), o greva japoneza pentru a-si exprima, inca o data, dezamagirea fata de felul in care universitatilor de elita din Romania le-au fost taiate un numar considerabil de locuri bugetate, ducand la diminuarea bugetului alocat procesului educational si serviciilor dedicate studentilor", se arata intr-un comunicat al studentilor.De asemenea,(foto).Ministerul Educatiei a publicat repartitia preliminara a locurilor bugetate din anul I pentru studii universitare de licenta, pentru forma de invatamant cu frecventa, in anul universitar 2018 - 2019.Toate universitatile din Consortiul Universitaria, care a criticat de mai multe ori derapajele guvernelor PSD, primesc din septembrie mai putini bani de la stat pentru licenta.Astfel,va avea din septembrie un total de 4.250 de locuri pentru anul I,, Academia Nationala de Informatii Mihai Viteazul din Bucuresti va avea 40 de locuri, cu 43 de locuri mai putine decat anul trecut,din Cluj-Napoca va avea 4.790 de locuri, cude locuri mai putine decat anul trecut, in timp cedin Iasi va avea 3.400 de locuri bugetate, cude locuri mai putine decat anul trecut, Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE) va avea 2.750 de locuri, cu 20 de locuri mai putine decat anul trecut,din Bucuresti (SNSPA) - 735 de locuri, cu 15 locuri mai putine decat anul trecut.De asemenea, Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda din Brasov va avea in total 159 de locuri, cu 12 de locuri mai putine decat anul trecut, iarva avea 2.105 de locuri, culocuri mai putine decat anul trecut.Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, a anuntat ca va da in judecata Ministerul Educatiei, pentru ca a redus numarul locurilor bugetate si a vorbit despre "triumful mediocritatii si al gastilor politice", afirmand ca nu exista nicio justificare rationala pentru reducerea numarului de locuri repartizate pentru anul 2018-2019 la toate cele trei studii de licenta si ca aceasta va afecta foarte mult Universitatea Bucuresti.