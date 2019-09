Studentii trag un semnal de alarma la inceputul anului universitar: E al doilea an consecutiv care incepe fara ministru la Educatie

Ziare.

"Acest fapt, dar siAstfel, una dintre cele mai mari probleme ale invatamantului superior continua a fi, de-a lungul a 8 ani,a educatiei care perturba evolutia armonioasa a calitatii invatamantului si implicit dezvoltarea profesionala si personala a beneficiarilor directi", transmit studentii intr-un comunicat remis luni.ANOSR sustine ca desi o prioritate ar trebui sa fie invatamantul centrat pe student, niciun act normativ din domeniul educational nu defineste clar acest concept."Centrarea invatamantului pe student presupune utilizarea unor metode inovative de predare, o relatie de colaborare intre cadrul didactic si student, pentru a sprijini indeplinirea rezultatelor invatarii prognozate, iar studentii sunt vazuti ca participanti activi ai propriului proces de invatare.Etica si integritatea academica sunt subiecte a caror abordare a fost neglijata in dezbaterile comunitatilor universitare din Romania o perioada lunga de timp, din cauza lipsei de transparenta si a dezinteresului general. Acest lucru este sustinut prin faptul ca au existat ocupanti ai unor functii de demnitate publica care si-au plagiat tezele de doctorat", precizeaza sursa citata.Conform comunicatului, ANOSR militeaza constant pentru investirea in infrastructura stiintifica si tehnologica, actualizarea programelor de studii si dimensiunea sociala, prin care se implementeaza politici de echitate si acces la educatie adresate categoriilor de studenti ce provin din medii dezavantajate sau categorii subreprezentate.Insa "in anul universitar anterior nu a fost finalizat niciun camin pentru studenti, in contextul in care numarul actual de locuri de cazare este suficient doar pentru 23,96% dintre cei aproximativ 449.350 de studenti"."De asemenea, nu au existat investitii masive in camine, conditiile nefiind in concordanta cu normele de sanatate publica impuse. Totodata, ANOSR sustine asigurarea de sanse egale pentru fiecare persoana ce isi doreste sa urmeze studii universitare, avand in vedere faptul ca Romania se afla pe ultimul loc la nivel european in ceea ce priveste ponderea populatiei cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 de ani ce a absolvit studii superioare", potrivit comunicatului."In ciuda faptului ca ne confruntam cu o situatie ingrijoratoare a sistemului educational, pornind de la faptul ca nu avem, din nou, un ocupant al functiei de ministru, la subfinantarea educatiei sau implementarea defectuoasa a strategiilor europene in sistemul autohton de educatie, ANOSR va lupta in continuare pentru a le asigura studentilor din Romania accesul la conditii optime de invatare si dezvoltare in universitatile noastre", a declarat Petrisor-Laurentiu Tuca, presedinte ANOSR, citat in document.Amintim ca pe 18 septembrie a expirat interimatul lui Daniel Breaz la Ministerul Educatiei Nationale.A.D.