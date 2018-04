Tensiuni in coalitie? ALDE critica decizia Ministerului Educatiei: Scaderea numarului de locuri la Babes-Bolyai nu poate fi acceptata!

Cand rectorii spun ca masurile trebuie corectate, Ministerul trebuie sa le corecteze

Cataniciu, deputat de Cluj, i-a transmis un mesaj de nemultumire ministrului Valentin Popa, subliniind ca "nu ne putem permite sa descurajam prin asemenea masuri Educatia, Cercetarea si Cultura"."Va scriu pentru a va transmite nemultumirea profesorilor din Universitatea Babes-Bolyai, a studentilor si a intregii comunitati clujene, ca reactie la modalitatea de repartizare a locurilor bugetate din invatamantul superior.In urma deciziei pe care ati luat-o, nu doar UBB Cluj, ci si alte universitati renumite si-au exprimat nemultumirea in privinta algoritmilor folositi pentru a decide aceste scaderi care contravin unor norme prea bine cunoscute in mediul academic romanesc si international.Va reamintesc ca ne raportam la cele mai cunoscute si recunoscute universitati romanesti, la cele mai prestigioase, cap de lista fiind Universitatea Babes-Bolyai Cluj, careia i-au fost taiate 277 de locuri bugetate pentru anul universitar 2018-2019.UBB Cluj este cea mai mare universitate din tara, ocupand un loc semnificativ in topul universitatilor europene, remarcandu-se si prin caracterul sau multicultural. Vorbim despre cea mai bine clasata universitate din Romania, recunoscuta deopotriva in Europa si la nivel global, iar rezultatele si preocuparile stiintifice ale tinerilor cercetatori din cadrul acestei institutii de invatamant superior sunt apreciate peste tot in lume.Nivelul de excelenta al UBB a ajutat Clujul sa atraga o multitudine de investitori, din varii domenii de activitate, avand un aport insemnat in dezvoltarea economiei locale. In consecinta, aceste taieri nu doar ca afecteaza mediul academic clujean, dar pun o amprenta negativa asupra intregului oras - considerat pol national de crestere, menit sa asigure suport de dezvoltare pentru intreaga regiune de Nord-Vest a tarii.In considerarea acestor evidente, va aduc la cunostinta faptul ca. Romania detine printre cele mai mici procente de oameni educati in universitate, comparativ cu restul UE, iar universitatile romanesti inca se lupta sa se impuna in topul primelor 500 universitati ale lumii., considerate varfuri de lance in procesul de dezvoltare a Romaniei", se arata intr-un comunicat remisDeputatul ALDE considera ca, "dincolo de orice discutie, cand rectori ai marilor universitati din tara, rectori care sunt membri ai Academiei Romane - unul recent ales in functia de presedinte al acestei institutii prestigioase, sau membri ai unor foruri internationale de cel mai inalt nivel, precum Comisia de la Venetia - ne spun ca masurile noastre trebuie corectate, atunci, domnule ministru, trebuie nu doar sa ascultam cu atentie, ci si sa facem un singur lucru: sa le dam dreptate si sa corectam"."Va solicit ferm sa va reconsiderati decizia, atat in numele alegatorilor din judetul Cluj, pe care ii reprezint, cat si in numele specialistilor din toate domeniile de activitate, care m-au contactat pentru a-si exprima dezacordul si ingrijorarea in privinta scaderii numarului de locuri bugetate din marile universitati ale tarii", mai spune Cataniciu.Amintim ca trei universitati de elita, Universitatea Bucuresti, Babes-Bolyai din Cluj si Universitatea de Vest Timisoara au reactionat critic, in ultimele zile, fata de reducerea numarului de locuri pentru urmatorul an universitar.Pentru cursurile de masterat, de exemplu, cele mai multe locuri le-a pierdut Universitatea Bucuresti, 335, si apoi Babes-Bolyai, Cluj (-200), in vreme ce pentru doctorat, Universitatea Bucuresti va avea cu 59 de locuri mai putin, iar Babes-Bolyai pierde 42 de locuri.Amintim ca rectorii care au refuzat sa il sustina pe Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei au fost chiar Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, si rectorul Universitatii Bucuresti, Mircea Dumitru, care, mai mult, a demisionat din CNATDCU in semn de protest fata de numirea la portofoliul Educatiei.