Tentativa de phishing in numele Universitatii din Bucuresti

"Universitatea din Bucuresti anunta existenta unei tentative de phishing in care sunt utilizate referinte legate de UB. Universitatea din Bucuresti se delimiteaza de orice e-mail trimis in numele institutiei de invatamant superior care utilizeaza alte extensii, cu exceptia celei oficiale a acesteia, unibuc.ro.Precizam ca in ultimele zile au fost transmise, catre mai multe persoane fizice sau juridice, e-mail-uri de pe o adresa de e-mail falsa - admin@hotmail.com, cu titlul", a informat, miercuri, Universitatea Bucuresti.Institutia a intreprins demersurile necesare pentru clarificarea situatiei si pentru identificarea sursei, iar cazul a ajuns in atentia reprezentantilor Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO)."Potrivit analizei demarate de catre reprezentantii CERT-RO si comunicate oficial catre Universitatea din Bucuresti, e-mailurile transmise 'fac parte dintr-o campanie malware ce impersoneaza Universitatea din Bucuresti, distribuind o aplicatie executabila cu capabilitati de spyware, care colecteaza informatii si credentiale de acces', sub pretextul solicitarii de oferte de produse de la diferite persoane fizice sau juridice", a mai transmis Universitatea.Sursa citata a precizat ca specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica recomanda persoanelor care au primit mesajul sus-mentionat "sa nu deschida eventualele atasamente si linkuri, dar si sa utilizeze aplicatii de tip antivirus si alte metode de protectie (filtrarea e-mail-urilor primite sau excluderea adreselor de e-mail suspecte, in cazul de fata admin@hotmail.com)"."Nu in ultimul rand, reprezentantii CERT au oferit asigurari ca adresa nu are nicio legatura cu domeniul Universitatii din Bucuresti si nici cu domeniul hotmail.com", a mai transmis institutia.