UBB este prima universitate romaneasca din prestigiosul Top Shanghai 2018

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al UBB transmis, miercuri, universitatea clujeana este secondata de Universitatea Bucuresti, care se pozitioneaza in intervalul 801-900."UBB Cluj-Napoca isi mentine pozitia printre cele mai bune universitati ale lumii, conform clasamentelor internationale de referinta in mediul academic european si international, ocupand cea mai inalta pozitie romaneasca din Academic Ranking of World Universities/ARWU 2018 - cunoscut si ca rankingul Shanghai al universitatilor, unul dintre cele mai prestigioase clasamente internationale ale universitatilor prin prisma indicatorilor de excelenta - de educatie si de cercetare.In clasamentul general dat publicitatii miercuri UBB se situeaza in intervalul 601-700, fiind urmata de Universitatea din Bucuresti (UB), pozitionata in intervalul 801-900", se arata in documentul citat.In ceea ce priveste rezultatele pe domenii, matematica din UBB are si in acest an cea mai buna pozitionare in top, ocupand pozitia 201-300 din 500 de pozitii incluse in ranking, fiind pe primul loc in Romania, la nivel national si in cadrul UBB."La randul sau, domeniul administratie publica, dezvoltat in cadrul Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii din UBB, se afla pentru prima oara in top 200, ocupand, alaturi de Academia de Studii Economice Bucuresti, prima pozitie la nivel national, pozitia 151-200 din cele 200 de pozitii incluse in clasament", se mai arata in comunicatul UBB.UBB este lider national, alaturi de Universitatea din Bucuresti, si in domeniul Geologiei, situandu-se intre primele 500 de pozitii in top Shanghai, unde ocupa pozitia 401-500 din 500 de pozitii, in timp ce domeniul Inginerie chimica al UBB, pozitionat in intervalul 401-500 (din 500 de pozitii), ocupa locul trei in tara, alaturi de alte universitati romanesti de prestigiu.De asemenea, in domeniul Fizica, UBB este in intervalul 401-500, din 500 de pozitii, ocupand a doua pozitie la nivel national.Prorectorul UBB responsabil cu cercetarea, Daniel David, sustine in comunicat ca universitatea clujeana continua sa faca performanta si sa se ridice la nivelul celor mai bune universitati ale lumii, "in ciuda strategiilor, deciziilor si reglementarilor recente sau mai vechi ale ministerului/ministerelor de specialitate, care au afectat drastic competitivitatea universitatilor romanesti".La nivel mondial, exista aproximativ 27.000 de universitati.