UE a decis sa infiinteze universitati europene, unde studentii invata in mai multe tari

La capatul unei reuniuni la Bruxelles a celor 28 de ministri ai Educatiei, executivul european a anuntat ca vrea "sa lanseze proiecte-pilot in 2019 si in 2020 in cadrul Programului Erasmus +", relateaza AFP.Punerea deplina in aplicare a initiativei ar urma sa aiba loc in 2021, dupa experienta proiectelor-pilot si odata cu viitorul cadru bugetar multianual al UE.Aceste universitati europene, care ar regrupa institutii deja existente, "ar permite intarirea cooperarii transfrontaliere prin strategii institutionale pe termen lung", a subliniat Comisia Europeana."Ele ar incuraja inovatia si excelenta, ar spori mobilitatea studentilor si profesorilor si ar facilita invatarea de limbi straine. Competitivitatea invatamantului superior european ar urma de asemenea sa fie intarita", a adaugat Bruxelles-ul.In toamna va fi lansata o licitatie pentru a incepe definirea caietului de sarcini, iar patru proiecte ar putea aparea din toamna lui 2019. Obiectivul este de a avea aproximativ 20 de astfel de universitati pana in 2024.Crearea unor retele universitare europene face parte din propunerile presedintelui francez, Emmanuel Macron, pentru relansarea UE, fiind sustinuta de cele 28 de state membre la summitul social de la Goteborg din noiembrie 2017.Retelele s-ar putea crea prin afinitati geografice, academice (excelenta intr-o materie) sau tematice (energie, lupta impotriva incalzirii climatice etc).. Aceste retele ar trebui sa faciliteze mobilitatea intra-europeana nu doar a studentilor, dar si a profesorilor, cercetatorilor si personalului administrativ.