Universitatea Babes-Bolyai contesta metodologia de clasificare si ierarhizare a universitatilor propusa de Ministerul Educatiei

"Ministrul actual al Educatiei tine cu orice pret sa finalizeze clasificarea universitatilor (incluzand ierarhizarea domeniilor de studii) . Dansul si-a exprimat deja public viziunea si asteptarile de la un astfel de demers in momentul in care a afirmat ca Universitatea din Bucuresti nu merita gradul de incredere ridicat si ca UBB nu este nicidecum competitiva, asa cum se crede. In acest proces si-a luat ca partener principal ARACIS si a gasit un gup de 'experti internationali' care sa-i implementeze viziunile politice.Din pacate,. Daca a rezultat din, este ingrijorator, dar lucrurile inca pot fi corectate. Daca a rezultat insa din, atunci acest demers este unul care vizeaza siguranta nationala! UBB contesta metodologia de clasificare si ierarhizare a universitatilor romanesti propusa de Ministerul Educatiei Nationale", se arata intr-un comunicat al UBB.Reprezentantii UBB solicita Guvernului sa nu permita un astfel de demers care urmareste"Riscul nu este atat pentru universitatile traditionale din marile centre academice ale tarii - care, asa cum au supravietuit de-a lungul vremurilor persecutiilor unor regimuri totalitare, vor supravietui si acestui asalt efemer, trist si dezamagitor -, cat pentru competitivitatea Romaniei si imaginea acesteia in spatiul european/international", se mai arata in documentul citat.De asemenea, conducerea UBB sustine ca ARACIS poate excela eventual in acreditarea universitatilor,, proces care presupune elemente de competitivitate-excelenta academica."Atragand ARACIS in acest demers, ministrul ii face acestei institutii importante in mediul academic romanesc un deserviciu imens. Ca urmare a acestei confuzii, metodologia propusa pentru clasificare/ ierarhizare este contaminata cu criterii de acreditare. (...)Le reamintim expertilor internationali care servesc viziunile ministerului casi ii avertizam sa nu propuna metodologii care nu ar fi congruente cu bunele practici internationale (si care nu ar fi acceptate in propriile lor tari) ", se subliniaza in comunicatul UBB.Conducerea universitatii clujene a precizat ca mediul academic romanesc nu are nevoie de un nou scandal, similar celui legat de alimentele de calitate scazuta trimise in Europa de Est."Nu avem nevoie de metodologii experimentale pentru clasificarea universitatilor romanesti. Universitatile romanesti se lupta sa patrunda si sa fie respectate in aria europeana/internationala a educatiei si cercetarii, nu sa se raporteze unele la altele, dupa o masura data de factorul politic intern.", se mai mentioneaza in document.UBB a anuntat ca va fi un partener constructiv si serios al oricarui demers de clasificare si ierarhizare care corespunde bunelor practici internationale, dar daca va fi fortata de minister sa intre intr-un demers de clasificare/ierarhizare absurd din punct de vedere academic, "o va face, deoarece este constransa legal, dar va protesta public si academic, si prin alte mijloace, iar cu prima ocazie va avea grija ca".