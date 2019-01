Universitatea "Babes-Bolyai", prima universitate din Romania membra a Retelei pentru dezvoltare sustenabila a ONU

Ziare.

Reprezentantii UBB au declarat, miercuri, ca Reteaua pentru Dezvoltare Sustenabila isi desfasoara activitatea sub coordonarea Secretariatului General al Natiunilor Unite, mobilizand expertiza stiintifica si tehnologica globala pentru a identifica si promova solutii practice de dezvoltare sustenabila."UBB Cluj-Napoca este prima universitate din Romania acceptata ca membru al Retelei pentru dezvoltare sustenabila din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) prin Centrul de cercetare pentru dezvoltare sustenabila din cadrul Facultatii de Geografie.Prin acest statut, universitatea noastra va avea acces la platforma de comunicare online a retelei, la date, proiecte si experti in domeniul dezvoltarii sustenabile, fapt care va oferi UBB posibilitatea de a identifica oportunitati de finantare si colaborare, precum si de a-si promova activitatile si evenimentele din cadrul strategiei de dezvoltare sustenabila, crescandu-i astfel vizibilitatea internationala.Reteaua pentru Dezvoltare Sustenabila isi desfasoara activitatea sub coordonarea Secretariatului General al Natiunilor Unite, mobilizand expertiza stiintifica si tehnologica globala pentru identificarea si promovarea solutiilor practice de dezvoltare sustenabila", au spus sursele citate.Prorectorul cu cercetarea al UBB, Daniel David, sustine ca noua afiliere este extrem de importanta nu doar din perspectiva prestigiului retelei din care UBB face acum parte, cat si din punctul de vedere al strategiei institutionale."Reprezinta un pas important in doua directii de baza: recunoasterea internationala a rezultatelor in domeniul cercetarii, in acest caz din zona dezvoltarii sustenabile, precum si recunoasterea si continuarea proiectelor incluse in strategia 'UBB goes green'", a subliniat David.Reteaua pentru Dezvoltare Sustenabila a ONU este implicata in implementarea obiectivelor de dezvoltare sustenabila stabilite in anul 2015 de Adunarea Generala a Natiunilor Unite, precum si a Acordului de la Paris in domeniul schimbarilor climatice, ratificat de UE in 5 octombrie 2016.