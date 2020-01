Universitatea "Babes-Bolyai" reactioneaza dur dupa ce ministrul Fondurilor Europene a anuntat infiintarea unor noi institute de cercetare

Ziare.

Reprezentantii universitatii transmit ca in Romania sunt deja multe institute de cercetare, dar ca putini cercetatori, asa ca "simpla infiintare a unor alte institute nu este o solutie"."Asistam in ultimele zile la mai multe comunicate legate de proiectele Ministerului Fondurilor Europene pentru cercetare. Mai precis, se discuta despre infiintarea unor noi institute si de alocarea unor sume de miliarde de euro pentru astfel de demersuri.Salutam interesul si disponibilitatea noilor guvernanti pentru a sustine strategic cercetarea din Romania, deoarece numai asa putem creste competitivitatea tarii si bunastarea cetatenilor. (...) Noi avem deja multe institute si putini cercetatori. Asadar, simpla infiintare de institute noi nu este o solutie", se arata in comunicatul UBB, citat de Agerpres.Potrivit sursei, concentrarea resurselor trebuie facuta multicentric, fiecare centru devenind apoi factor de dezvoltare regionala, iar centrele si retelele lor regionale constituind apoi retele nationale care pot sustine eficient competitivitatea tarii."Neangajarea unei astfel de viziuni echilibrate va duce la irosirea de resurse financiare - concentrate in zone in care nu mai pot avea un efect major -, umane - ignorandu-se capitalul uman din marile centre academice - si la adancirea inegalitatilor dintre diverse zone ale tarii, totul cu impact negativ asupra dezvoltarii tarii si a bunastarii cetatenilor", se mentioneaza in comunicat.UBB face si o serie de propuneri."Dorim insa sa punctam ferm cateva lucruri, pentru ca un astfel de demers sa fie cu adevarat relevant si sa nu duca la irosirea de resurse vitale pentru tara: Proiectele majore trebuie gandite si propuse de ministerul de specialitate (educatie si cercetare), in consultare si cu principalii actori din sistemul national (universitati/institute).Resursele trebuie gandite pentru a dezvolta armonios tara, consolidand dezvoltarile paneuropene existente deja in sudul tarii si initiind altele noi in Transilvania/Banat si Moldova. In acest context, institutele propuse trebuie sa devina vectori de crestere a bunastarii. Odata infiintate in marile centre academice, acestea pot sustine apoi proiecte regionale desfasurate in alte universitati/institute regionale si/sau pot avea filiale regionale (inclusiv in Bucuresti)", se mai arata in comunicatul conducerii UBB.Reactia universitatii vine dupa ce ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, intr-un interviu acordat G4Media, ca pregateste 4 proiecte mari axate pe cercetare si tehnologii si anume obtinerea vaccinului tetravalent (cu patru tulpini) la Institutul Cantacuzino; infiintarea unui institut de cercetare pe medicina genetica; infiintarea unui institut de Inteligenta Artificiala pentru zona de robotica, automatizari industriale si IT si a unui institut pentru Tehnologiile Viitorului (nanotehnologii, microelectronica, fotonica, materiale si tehnologii de fabricatie avansate).