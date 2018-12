Singura universitate din Romania inclusa in clasamentul Times Higher Education

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, clasamentul dat recent publicitatii cuprinde 903 universitati, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca situandu-se in intervalul 301-400."Aceasta noua clasare ne arata ca avempentru a face fata provocarilor perioadei 2021-2027, cand tema principala a Programului Cadru la nivelul Uniunii Europene va fi legata de inovare.In acest context, avem in vedere strategii specifice ale caror obiective sunt direct legate de aplicarea unor modele si de atingerea unor performante comparabile cu cele ale universitatilor de top din intreaga lume, universitati cu care am dovedit deja ca suntem capabili sa concuram in ciuda conditiilor potrivnice cu care se confrunta universitatile romanesti in ceea e priveste sustinerea performantei in cercetare", a sustinut prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul Universitatii Babes-Bolyai responsabil de cercetare, competitivitate-excelenta si publicatii stiintifice.Acesta a anuntat, conform comunicatului, ca unul dintre primii pasi pe care UBB ii va face in viitorul apropiat in aceasta directie vizeaza lansarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare in Stiinte Naturale Aplicate."Modelul la care ma raportez in mod concret este cel utilizat de Oxford University care, pastrandu-si profilul traditional si puternic de art&humanities&social, a reusit sa integreze foarte inteligent strategia STEM (Science/Technology/Engineering/ Mathematics), astfel incat a depasit in acest an, in domeniul inginerie&tehnologie, universitati de profil", a mai spus Daniel David.Clasamentul britanic THE este unul dintre cele mai comprehensive si prestigioase clasamente internationale de clasificare a universitatilor, luand in analiza criterii complexe legate de predare, cercetare, relatia cu mediul socio-economic si internationalizare.