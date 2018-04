Universitatea Bucuresti sesizeaza CE dupa taierea fondurilor si da ministerul in judecata: Se cere un MCV si pe Educatie (Video)

Argumentele ministrului, demontate punct cu punct

"MEN incearca sa creeze o ruptura intre universitati si intre studenti"

Rectorul Mircea Dumitru: Pericolul e foarte mare pentru autonomia universitara

Vom face tot ce putem pentru studentii nostri

"Daca vrem sa avem o tara mai buna, trebuie sa facem un alt fel de politica"

Ziare.

com

Conducerea Universitatii Bucuresti si reprezentantii studentilor au anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa comuna, masurile pe care intentioneaza sa le ia in perioada urmatoare, subliniind ca "piatra de temelie a unei universitati moderne este autonomia".Presedintele Senatului UB, Marian Preda, a explicat de ce s-a intrat insi de ce universitatea se considera "persecutata" de ministrul Valentin Popa, care a "nedreptatit" institutia prin repartizarea locurilor pentru licenta, master si doctorat finantate de la bugetul de stat.Marian Preda a mentionat ca universitatii i s-au taiat 60 de locuri la licenta, 335 la masterat si 59 la doctorat cu putin timp inainte ca absolventii sa dea admiterea. El a mai sustinut ca repartizarea locurilor este "".Presedintele Senatului UB a precizat ca institutiile din Consortiul Universitaria, clasate in toate, "pierd aproape 1.000 de locuri, desi per total ministerul distribuie anul acesta mai multe locuri decat in anul trecut".De asemenea, prof. univ. Preda a subliniat ca repartizarea epentru ca "nu e fundamentata obiectiv si lipseste o metodologie clara cu formule de calcul si date concrete", reamintind ca ministrul Popa a scos de pe site si a ignorat metodologia elaborata recent de CNSPIS.Totodata, repartizarea este "", a spus Marian Preda, dand ca exemplu universitatile decidentilor, care au primit locuri in plus fara explicatii publice. De exemplu, Universitatea din Suceava, a ministrului Popa, a primit la masterat 55 de locuri in plus, locuri si la licenta, si la doctorat, a spus Marian Preda. La fel s-a intamplat si in cazul universitatilor secretarului de stat care raspunde de invatamantul superior si celei a presedintelui Consiliului National al Rectorilor.in principal", a constatat prof. Preda.Presedintele Senatului UB a contestat si argumentul ministrului Popa conform caruia in Romania exista prea multi studenti la specializarile socio-umane, acestia trebuind sa mearga mai degraba spre inginerie sau agronomie."Vreau sa precizez ca nu avem nimic impotriva inginerilor, agronomilor, universitatilor care au astfel de programe. Ii respectam si in masura in care au merite si performante similare au tot dreptul sa isi promoveze universitatile, dar in numele acestora, cateva persoane defavorizeaza grav comunitatile noastre profesionale", a subliniat Marian Preda.Acesta a precizat ca datele statistice la nivel european (Eurostat) arata ca in ceea ce priveste locurile la stiintele economice administrative si de drept, de exemplu, "Romania se situeaza putin sub media europeana", in timp ce la ""."Repartizarea e, reflectand interese de partid. Au primit locuri in special universitatile cu rectori si presedinti de Senat afiliati politic in sfera guvernarii, care au initiat lista de sustinere a ministrului, initiata si sustinuta politic", a subliniat Marian Preda, reamintind ca universitatile din Consortiu nu au semnat lista respectiva si ca ele nu sunt afiliate politic.In ceea ce priveste ASE, singura din Consortiu care nu s-a declarat nemultumita, Marian Preda a afirmat ca: "Pierderea la ASE e foarte mica, nesemnificativa; de altfel, la master nici nu li se taie vreun loc, iar pierderea a fost compensata printr-o poezie de incurajare"."Este evident ca, cei care au indraznit sa fie autonomi in continuare si sa nu supuna universitatile, studentii si profesorii unui control politic au fost", a argumentat Marian Preda.In plus, acesta a subliniat faptul ca "se taie locuri de la universitatile cu"."UB are o angajabilitate foarte ridicata in randul absolventilor. Vrem sa vedem de la toate universitatile cifre reale privind angajabilitatea. Dl ministru sa scoata datele din Revisal", a mai spus Marian Preda.In aceste conditii, Senatul UB a votat, miercuri, in unanimitate, o solicitare catre ministrul Educatiei de, clasificare a universitatilor si depolitizare urgenta a managementului universitar.La randul lor, studentiisi, membri in Senatul UB, s-au aratat surprinsi si nemultumiti de decizia ministrului Educatiei.Horia Onita a precizat ca s-a cerut "publicarea tuturor statisticilor, nu truncheate" in baza carora s-a facut repartizarea locurilor bugetate si a subliniat ca "impactul este foarte mare nu doar pentru cei care doresc sa intre in anul I, ci pentru toti studentii, pentru ca sunt fonduri pe care MEN le da - fondul de burse, fondul pentru subventia la cantine - care"."Cum a decis ministrul ca din domeniile prioritare doar anumite domenii sunt prioritare?", a intrebat retoric Horia Onita, referindu-se la ordinul de ministru care a fost legat de Strategia CDI 2014-2020."Nu putem ca, inainte cu 3-4 luni de admitere, MEN sa schimbe filosofia cu care eram obisnuiti, cu o repartizare constanta a locurilor., cei care sunt absolventi nu modifica optiunea lor (...) MEN incearca sa creeze o ruptura intre universitati si intre studenti", a mai spus acesta., a afirmat ca decizia ministerului este "nefundamentata", iar anumite informatii lansate in spatiul public de Valentin Popa "sunt infirmate de statisticile oficiale ale UE"."Ceea ce ne ingrijoreaza reprezinta o anumita atitudine si un anumit stil de a face politica in Romania, cu siguranta daunatoare pentru universitati, educatie, invatamant si cercetare. Este o: intotdeauna guvernul stie mai bine, stie mai mult si vede mai departe decat actorii implicati in sistem. Prin urmare am putea gandi un sistem in care", a afirmat acesta, reamintind ca ministrul Popa a declarat public a ministerul ar trebui sa aloce mai putine locuri la programele de la facultatea de drept."Daca dupa 30 de ani de la prabusirea regimului comunist vorbim in acesti termeni despre autonomia universitara inseamna ca acesti 30 de ani ne-au creat doar iluzia ca ne indreptam catre un spatiu european. E un simptom al unei atitudini, mentalitati (...): nu cunoastem sa fi existat un mecanism obiectiv, un algoritm de calcul in urma caruia sa rezulte aceasta impartire. Daca am putea sa intelegem rational, cum anume UB i s-au retras aproape 400 de locuri fata de anul trecut, am asculta aceste argumente si discutia ar trebi sa se opreasca. Dl ministru nu a putut sa ofere o justificare", a spus Mircea Dumitru.In aceste conditii, Senatul UB a decis sa lanseze unpentru cresterea calitatii in invatamantul superior si intarirea autonomiei universitare, apel ce va fi trimis si Comisiei Europene, comisarului pentru educatie, "insistand asupra", a anuntat Mircea Dumitru.Rectorul UB spune ca este nevoie in UE "de unprivind autonomia universitara, de o, cu privire la clasificarea universitatilor, pentru ca dupa atatia ani inca nu avem evaluarea scolilor doctorale foarte numeroase si consumatoare de resurse, si tot dam din buget bani"."E nevoie de asigurarea unui mecanism de finantare din fonduri europene (...)", a afirmat Mircea Dumitru, precizand ca statele UE trebuie sa se angajeze ca respecta finantarea educatiei cu un anumit procent din PIB si autonomia universitara, decizia de sesizare a CE fiind votata "in unanimitate" de toti cei 120 de membri ai Senatului UB."Militam pentru respectarea unor norme, reguli (...) Nu exista universitati moderne puternice si performante carora sa nu li se respecte autonomia., de aceea tragem acest semnal de alarma si anuntam dorinta de a organiza o dezbatere universitara la care invitam si membrii guvernului, ai MEN si Consiliului Rectorilor pentru a discuta aceste principii vitale: Cum sunt folositi banii publici, cum e respectata autonomia universitara? Trebuie sa servim interesele de formare si educare a tinerei generatii", a conchis Mircea Dumitru.Intrebati de jurnalisti ce vor face daca ministrul Popa va refuza in continuare sa revina asupra deciziilor luate,a precizat ca dupa greva japoneza deja declansata, "prima masura proactiva e organizarea dezbaterii si apelul catre socetate si institutiile europene, dar asta va lua timp".. Problemele noastre sunt si problemele Europei (...) Problema economica e nesemnificativa pentru UB, problema e pentru studenti. Ne gandim sa luam masuri pentru a le compensa pierderile, eventual cu burse de la angajatorii nostri (...)Cum ar fi posibil pentru un tanar care termina la drept licenta sa mearga la un master la agronomie, sa zicem?! Vom face tot ce putem pentru studentii nostri.O masura imediata pe care am decis-o:, in cel mai scurt timp, probabil in cursul saptamanii viitoare vom da ministerul in judecata pentru a bloca acest document si pentru a se reveni in acest an universitar la cifrele din anul anterior, urmand sa continuam actiunea in instanta siin interesul Romaniei.. Noi trebuie sa dam cei mai buni oameni pentru institutiile Romaniei asaltate de incompetenti care si-au luat diplomele la fabricile de diplome", a conchis presedintele Senatului UB.In schimb, acesta a respins solutia iesirii in strada. "Nu vrem ca protestele noastre oneste sa fie preluate, interpretate, asociate cu interese politice", a subliniat acesta.De asemenea, rectorul Mircea Dumitru a subliniat ca exista un demers comun al UB, Universitatii Babes Bolyai si Universitatii de Vest din Timisoara, iar la Alexandru Ioan Cuza din Iasi "nemultumirea e puternica"."Insistam asupra unui lucru care poate parea paradoxal: Ar trebui sa se revolte si cei care au primit mai multe locuri! Ceea ce se intampla acum este ca vointa, nejustificata pe baza unor decizii, fapte si argumente, a unui ministru sau guvern, este aceea care stabileste ce anume si cum ar trebui sa se aloce.Anul asta anumite universitati primesc mai mult, dar(...) Trebuie sa intelegem ca daca vrem sa avem o tara mai buna, trebuie sa facem un alt fel de politica", a subliniat rectorul Mircea Dumitru.