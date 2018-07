Universitatea din Bucuresti se alatura demersului UBB si contesta modul in care Ministerul Educatiei clasifica universitatile

Ce spun expertii Bancii Mondiale

UBB: Metodologia este complet gresita

"Consideram ca arhitectura pe care se bazeaza constructia metodologiei in forma propusa de MEN este fundamentata pe o viziune birocratica, administrativa, care nu corespunde exigentelor ce se impun unui clasament international. De altfel, politica asumata a ministerului de a implica ARACIS in acest demers este o cauza directa a acestei situatii de inadecvare pe care o semnalam o data in plus.In mod deliberat, este alocata in metodologia propusa de MEN o pondere foarte mica a indicatorilor legati de competitivitate-excelenta, ceea ce contravine filosofiei clasamentelor internationale de referinta in domeniu, care rezerva acestor factori rolul major.", se arata intr-un comunicat al UB.Potrivit sursei citate, pentru realizarea unei metodologii de clasificare solide, compatibile cu uzantele internationale, este imperios necesara si binevenita implicarea expertilor internationali in domeniu."Totusi, expertii desemnati de Banca Mondiala, institutie recunoscuta pentru finantarea proiectelor educationale viabile, s-au raliat mai degraba unor interese de ordin politic, in detrimentul obiectivelor asumate.si nu ar trebui, pe de alta parte, nici sa se transforme intr-un experiment al expertilor internationali.Universitatea din Bucuresti, reluand recomandarile expuse in Rezolutia Consortiului Universitaria, reunit in luna iunie a acestui an,si isi reafirma, o data in plus, disponibilitatea de a contribui prin toate resursele sale la constructia unui cadru de clasificare a universitatilor in acord cu bunele practici internationale", mentioneaza comunicatul Universitatii Bucuresti.Pe 18 iulie, Universitatea Babes-Bolyai a contestat metodologia de clasificare si ierarhizare a universitatilor romanesti, propusa de Ministerul Educatiei Nationale.UBB a apreciat ca metodologia propusa de minister pentru realizarea acestui clasament este "complet gresita" si ca, daca a fost creata cu rea-intentie, atunci demersul vizeaza siguranta nationala."Ministrul actual al Educatiei tine cu orice pret sa finalizeze clasificarea universitatilor (incluzand ierarhizarea domeniilor de studii) . Dansul si-a exprimat deja public viziunea si asteptarile de la un astfel de demers in momentul in care a afirmat ca Universitatea din Bucuresti nu merita gradul de incredere ridicat si ca Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca nu este nicidecum competitiva, asa cum se crede. In acest proces si-a luat ca partener principal ARACIS si a gasit un grup decare sa-i implementeze viziunile politice. Din pacate, metodologia propusa este una complet gresita. Daca a rezultat din nestiinta, este ingrijorator, dar lucrurile inca pot fi corectate. Daca a rezultat insa din rea-intentie, atunci acest demers este unul care vizeaza siguranta nationala", se preciza intr-un comunicat al UBB.