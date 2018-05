Universitatea din Bucuresti se solidarizeaza cu "Babes Bolyai" din Cluj si cere demiterea ministrului Educatiei

Ziare.

Prin pozitia adoptata si comunicata public marti, conducerea Universitatii din Bucuresti se alatura celei anuntate in ziua precedenta de Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj, care a cerut demisia ministrului Popa, criticandu-l ca "a oferit pseudo-explicatii bazate pe date expirate" in scandalul reducerii numarului de locuri bugetate alocate unor mari institutii de invatamant superior."In ceea ce priveste alocarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2018 - 2019, precizam ca, prin care solicita revocarea/anularea deciziei acestuia 'pentru', precum si 'emiterea unui nou act administrativ privind alocarea pentru Universitatea din Bucuresti a unui numar de locuri/granturi finantate de la bugetul de stat pentru cele trei cicluri universitare de licenta, masterat si doctorat, care sa fie cel putin egal cu numarul de locuri alocat pentru anul universitar 2017 - 2018'.in ceea ce priveste actul emis de ministrul Valentin Popa", subliniaza Universitatea din Bucuresti intr-un comunicat remis martiTotodata, este reamintit faptul ca intreaga "comunitate universitara a UB se afla in greva japoneza din data de 18 aprilie "."Mai mult, Universitatea din Bucuresti a lansat recent un apel public prin care propune o serie de solutii destinate imbunatatirii sistemului de invatamant universitar si consolidarii ariei europene a educatiei.Universitatea din Bucuresti isi mentine pozitia publica prin care solicita dialog intre actorii relevanti la nivel national si international, masuri concrete si ferme menite sa duca la un sistem de educatie de calitate, sa asigure independenta mediului academic fata de ingerintele politicului si consolidarea ariei europene a educatiei", se arata in incheierea comunicatului citat.Miercuri, ministrul Educatiei, Valentin Popa, va sustine o declaratie de presa, la ora 10:00, in cadrul careia va aborda urmatoarele teme: masurile adoptate de la preluarea mandatului pana in prezent, prioritatile mandatului pentru perioada imediat urmatoare, prezentarea componentei Consiliului Consultativ pentru elaborarea noii Legi a Educatiei Nationale, transmite ministerul intr-un comunicat remisC.B.