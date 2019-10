Universitatea din Bucuresti si UBB Cluj protesteaza: Guvernul promoveaza criterii politice izolationiste, in opozitie cu lumea civilizata

Ziare.

Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB) si Universitatea din Bucuresti (UB) arata, intr-un comunicat de presa transmis luni si semnat de rectorii Ioan-Aurel Pop si Mircea Dumitru, ca au luat act de o noua incercare a guvernantilor si consultantilor lor de a promova o metodologie de clasificare a universitatilor si de ierarhizare a programelor de studii care, desi pe alocuri mimeaza bunele practici, in esenta este "complet rupta de bunele practici europene/internationale, reflectand aspecte politice izolationiste, cu impact negativ asupra competitivitatii mediului academic romanesc si asupra formarii studentilor".Acest demers este o reluare, intr-o forma aparent noua, a perspectivei revolute fata de care universitatile au mai luat pozitie anul trecut (in 2018), scrie in comunicat."In cazul ierarhizarii programelor de studii, intr-o propunere incredibila, indicatorii de performanta academica/stiintifica lipsesc cu desavarsire, ierarhizarea bazandu-se pe indicatori care tin mai ales de acreditarea/calitatea minimala a unui program. Acest lucru este de neconceput, orice ierarhizare internationala a specialitatilor avand dominant criterii academice/stiintifice.Apare astfel riscul de a genera in Romania ierarhizari ale programelor academice influentate politic si/sau de mentalitati izolationiste, acum cand studentii romani au nevoie de programe academice care sa-i pregateasca pentru a face fata competitivitatii in aria europeana/internationala. Nu mai vorbim de faptul ca, in timp ce la nivel international se ierarhizeaza domeniul, la noi se ierarhizeaza programul specific dintr-un domeniu (masteratul lipsind!), ceea ce aduce idiosincrazii si suprapuneri inutile", afirma reprezentantii celor doua universitati.Conform sursei citate, in cazul clasificarii universitatilor, indicatorii academici/stiintifici, desi prezenti, sunt adesea redefiniti intr-o varianta in care avem in final forme fara fond."Spre exemplu, citarile sunt incluse in lista, dar nu vor fi folosite, lucru absurd, citarile fiind indicatorul principal in orice clasificare internationala, indicator identificabil deja pentru orice universitate in bazele de date internationale. In plus, in modalitatea de analiza a citarilor, stiintele socio-umane, inclusiv artele si sportul/educatia fizica, sunt dezavantajate, neexistand, asa cum se intampla in clasamentele internationale, factori de corectie. In general, clasamentele internationale se bazeaza pe scoruri absolute sau o combinatie a unor scoruri absolute si a unora relative (valori absolute raportate la marimea institutiei)", spun reprezentantii universitatilor.Ei arata ca in acest demers se accentueaza valorile relative, ceea ce prin analogie ar fi egal cu a spune ca in economia internationala nu conteaza atat de mult SUA, China, Japonia sau Germania."Noi intelegem nevoia universitatilor locale/regionale de a face un rezultat bun in aceste demersuri de clasificare/ierarhizare, dar este nepermis ca pentru a obtine acest lucru sa pervertim metodologia si bunele practici din domeniu. Daca se doreste o metodologie unica, aceasta trebuie sa respecte bunele practici europene/internationale, cu toate consecintele.Noi stim deja din clasificarile internationale, independente si riguroase, care sunt universitatile/domeniile romanesti performante. Ceea ce se propune in metodologia de fata vine insa in opozitie cu astfel de demersuri serioase, recunoscute in lumea civilizata, decredibilizandu-ne pe toti", spun acestia.Potrivit aceleiasi surse, pe de alta parte, se pot gandi clase diferite de universitati - ex. cel putin locale/regionale vs. nationale/internationale -, cu indicatori diferiti adaptati misiunii angajate voluntar de fiecare universitate, fiecare clasa avand roluri si functii sociale necesare si importante."In general, mesajul nostru este ca daca se doreste o metodologie unica, atunci indicatorii trebuie conectati ca forma si ponderi celor internationali. Daca se va aplica, aceasta metodologie va conduce la situatii absurde, in care clasamentul national va fi diferit de cele internationale si altfel necredibil si neacceptat (se repeta), iar modelul de universitati promovat (avantajarea institutiilor specializate in putine domenii si dezavantajarea universitatilor comprehensive) va contribui la indepartarea invatamantului superior din Romania de standardele si modelele prevalente in Uniunea Europeana", mai spun reprezentantii UB si UBB.Ei solicita noului guvern "retragerea imediata a acestui proiect din consultarea publica si din circuitul de legiferare si numirea unei echipe internationale formate din specialisti romani si internationali, care, in consultare cu universitatile si cu consiliile de specialitate ale MEN - indeosebi (dar nu numai) CNSPIS si CNCS, in conditiile in care cercetarea nu va mai fi despartita artificial de invatamantul superior - sa propuna o metodologie care, pe de o parte, sa evite dublarea categoriilor de indicatori de monitorizare si a obligatiilor de raportare ale universitatilor si, pe de alta parte, sa fie congruenta cu bunele practici europene/internationale".