Universitatea Spiru Haret a introdus in Romania cea mai puternica platforma de E-learning din lume, inca din 2006

Din acest punct de vedere, studentii si cadrele didactice ale Universitatii Spiru Haret au sansa de a-si putea desfasura in bune conditii activitatea educationala.Universitatea Spiru Haret foloseste, inca din 2006, cea mai performanta platforma educationala din lume.Liderul indisputabil in domeniul E-learning este platforma Blackboard, dezvoltata de cea mai puternica institutie mondiala, in domeniul serviciilor si tehnologiei educationale, cu peste 100 de milioane de utilizatori globali.Profesorii si studentii Universitatii Spiru Haret raman in aceasta perioada conectati, iar procesul de invatamant are asigurata continuitatea., ne spune Catalina Visan, studenta in anul II la Facultatea de Litere Bucuresti din cadrul Universitatii Spiru Haret.Cu o interfata prietenoasa si usor de utilizat, Blackboard permite derularea activitatii didactice, in baza logarii cu contul personal.Studentii au acces la cursuri si materiale suport atat in format text cat si sub forma de fisiere audio-video cu grafica atractiva, precum si la informatii privind orarul, programarea examenelor sau notele obtinute.La nivel de evaluare, platforma Blackboard ofera posibilitatea testarii si monitorizarii computerizate a activitatii fiecarui student.Astfel, studentii au de rezolvat aplicatii, de creat eseuri sau de parcurs grile de evaluare pe durata intregului semestru, existand inclusiv posibilitatea de a sustine examinarea finala cu ajutorul platformei.In continuare ne dorim sa oferim pietei educationale romanesti o alternativa care sa ofere utilizatorilor avantaje esentiale: de la libertatea de a studia "de oriunde", acces la surse de informare infinit mai bogate, posibilitatea de a intra in dialog si de a face schimb de idei cu studenti sau colegi interesati de aceleasi domenii de studii, dar aflati chiar si in alte parti ale lumii.La 19 ianuarie 1991 a luat fiinta Fundatia Romania de Maine, institutie social-umanista de cultura, stiinta si invatamant cu caracter nonprofit, potrivit prevederilor Legii pentru persoanele juridice nr. 21/1924 si, in cadrul acesteia, Universitatea Spiru Haret.● Peste 325.000 de romani au absolvit Universitatea Spiru Haret● 3 din 4 absolventi USH sunt angajati in domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor● 5 centre universitare proprii in Bucuresti, Brasov, Campulung Muscel, Constanta si Craiova● 14 facultati● 42 programe de studii universitare de Licenta● 31 programe de Masterat● 45 programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua acreditate sau autorizate sa functioneze in conformitate cu prevederile legale● 402 de cadre didactice ce detin titluri universitare si doctorate in domeniu.