UVT confirma! Cea mai bine pozitionata universitate din Timisoara in editia ianuarie 2020 a Webometrics

La nivel european se regaseste pe locul 535, iar la nivel mondial ocupa pozitia 1484, dintr-un total de 28.000 institutii de invatamant superior, evaluate la nivel mondial."Universitatea de Vest din Timisoara si-a orientat strategia spre comunicarea new-media si online, devenind din ce in ce mai adaptata noilor tendinte ale accesului liber la informatii si transparentei. Plasarea UVT in noul ranking Webometrics subliniaza tocmai succesul acestei strategii, una adaptata noilor generatii de tineri, pentru care comunicarea e facilitata cu preponderenta de noile instrumente online", remarca rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea. Webometrics are la baza date din open sources de incredere si bazeaza pe urmatorii 4 indicatori:1.- Potrivit motorului de cautare Google, se evalueaza numarul de pagini al principalului domeniu web al institutiei. Acesta include toate subdomeniile care distribuie domeniul web principal si toate tipurile de fisiere, inclusiv cele de tip documente pdf;2.- Numarul de retele externe (subretele) care genereaza backlink catre paginile web ale institutiei. Se utilizeaza valoarea maxima a indicatorului, obtinuta de la furnizorii independenti de informatii inlinks: Ahrefs & Majestic. Pentru o mai mare precizie, se exclud din calcul primele 20 linking domains si backlink-urile corespunzatoare lor;3.- Numarul de citari ale autorilor de top in functie de sursa. Se folosesc informatiile din profilurile institutionale Google Scholar Citations (datele brute sunt disponibile pe acelasi portal, sectiunea Transparent Ranking: http://www.webometrics.info/en/node/169). Doar profilurile institutionale sunt selectate;4.- Datele sunt colectate din Scimago si reprezinta top 10% cele mai citate lucrari in domeniile de referinta in ultimii 5 ani, anteriori evaluarii.Ranking-ul Webometrics este publicat de doua ori pe an (datele sunt colectate in primele saptamani din ianuarie si iulie pentru a fi publice la sfarsitul acestor luni) si acopera mai mult de 28.000 institutii de invatamant superior la nivel mondial.Ranking-ul are ca scop motivarea atat a institutiilor, cat si a cercetatorilor pentru a avea o prezenta web care sa reflecte cu precizie activitatile lor. In cazul in care performanta web a unei institutii este mai scazuta fata de pozitia estimata, conform cu nivelul de excelenta academica, echipa de management a acelei institutii ar trebui sa reconsidere politica de web, accesul liber la informatii si transparenta si sa promoveze cresterea substantiala a volumului si calitatii publicatiilor sale electronice.Constituit in 2004 de catre Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC) din Spania, Webometrics este un sistem de clasificare pentru universitatile din intreaga lume fiind bazat pe indicatori care iau in calcul atat volumul continutului web (numarul de pagini web si fisiere), cat si vizibilitatea si impactul acestor publicatii web in functie de numarul de inlinks externe (citari ale site-ului).Pentru informatii suplimentare, va rugam sa consultati: http://www.webometrics.info/en/Europe/Romania