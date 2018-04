Valentin Popa acuza universitatile din Consortiu de management defectuos: sunt locuri bugetate si nefolosite

Ziare.

com

Ministrul Educatiei a facut aceste declaratii luni, dupa intalnirea pe care a avut-o cu reprezentantii studentilor.Ministrul a acuzat, din nou, un management defectuos, care nu este preocupat sa ocupe imediat locul bugetat eliberat in urma exmatricularii sau abandonului scolar.Atat Universitatea din Bucuresti, cat si celelalte din Consortiul Universitaria nu incaseaza bani de la buget pentru aceste locuri, ci doar le tin blocate, primind de la studentii intrati pe locurile la taxa mai putini bani decat ar primi de la minister, a acuzat Popa."Aceste locuri au fost disponibilizate in urma abandonului scolar, exmatricularii, ele sunt insumate din toti cei trei ani, cele mai multe din anul trei. Totusi, trebuie sa remarcam ca lipsa unor proceduri interne in favoarea studentului face sa avem situatia in care peste 900 de studenti cu taxa sa nu ocupe locurile bugetate alocate", a declarat ministrul Educatiei.El a explicat ca Universitatea din Bucuresti tine locurile bugetate blocate, nu le ofera studentilor la taxa, dar nici nu primeste bani de la stat pentru ele, iar in aceeasi situatie se afla si celelalte universitati din Consortiul Universitaria.Astfel, Universitatea Babes Bolyai din Cluj are aproximativ 550 de locuri la anul II, master neutilizate, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi are in jur de 400 de locuri, in timp ce Universitatea de Vest din Timisoara are aproximativ 75 de locuri.Valentin Popa a precizat ca va discuta cu Directia juridic din minister pentru a gasi cadrul legal de a redistribui locurile bugetate neutilizate.Ministrul a mai spus ca, desi si anul trecut a fost taiat din numarul de locuri bugetate la UB, nu au fost proteste."Am aratat ca anul trecut UB a suferit o pierdere de 100 de locuri la licenta si 210 locuri la master, sunt pierderi semnificative, dar anul trecut nu am vazut protest. Si anul acesta s-au taiat locuri, dar de data aceasta s-a prezentat o fundamentare", a spus Popa.Pe de alta parte, studentii s-au aratat surprinsi de datele prezentate de ministru in cadrul intalnirii si au spus ca vor lua o pozitie in acest sens."Este o cifra care ne surprinde si pe noi, cu siguranta ca vom lua o pozitie. Situatia nu este doar pentru Universitatea noastra. Ministrul a invocat acest element legat de locuri.", a declarat Horia Onita, reprezentantul studentilor Universitatii din Bucuresti.El a adaugat ca nu a fost luata inca o decizie cu privire la greva japoneza, urmand sa discute cu reprezentantii studentilor din celelalte universitati din Consortiu.Ministerul Educatiei a publicat recent repartitia preliminara a locurilor bugetate din anul I pentru studii universitare de licenta, pentru forma de invatamant cu frecventa, in anul universitar 2018 - 2019.Toate universitatile din Consortiul Universitaria, care a criticat de mai multe ori derapajele guvernelor PSD, primesc din septembrie mai putini bani de la stat pentru licenta.La finalul saptamanii trecute, Universitatea din Bucuresti a anuntat public ca va da ministerul in judecata si va sesiza Comisia Europeana, solicitandu-i sa adopte un mecanism in sprijinul autonomiei universitare, urmand exemplul MCV pe Justitie.Citeste si: