Valentin Popa, contrazis de un fost ministru PSD al Educatiei: Masurile privind universitatile NU sunt prevazute in programul de guvernare si nici in strategia pe care o invoca

Ziare.

com

Reactia lui Remus Pricopie, rectorul SNSPA, vine ca urmare a scandalului public declansat de ministrul Valentin Popa prin taierea fondurilor pentru universitatile de elita din Consortiul Universitaria si dirijarii lor catre alte universitati mai putin performante."Imi pare rau ca ultimele decizii ale Ministerului Educatiei, dar si unele afirmatii total deplasate ale ministrului Valentin Popa au adus sistemul de invatamant din tara noastra la o. Dupa cum se cunoaste, saptamana viitoare au fost anuntate mai multe proteste ale studentilor si cadrelor didactice universitare, inclusiv in fata Ministerului Educatiei.Cred ca este important sa ne aducem aminte ca acest lucru nu s-a mai intamplat de 7-8 ani si cred ca inca mai este timpImi este greu sa cred ca actiunile Domnului Ministru Popa vor fi sustinute de Doamna Prim-ministru Viorica Dancila sau de coalitia politica PSD-ALDE, mai ales ca aceste masuriin Programul de Guvernare si nici in strategia pe care o invoca (Strategia Nationala pentru Invatamantul Tertiar 2015-2020).De altfel,in Guvern (2012-2014), in colaborare cu Banca Mondiala si dupa consultarea tuturor institutiilor de invatamant superior din tara. Cu mai multa intelepciune, aceasta situatie tensionata putea fi evitata!", subliniaza Remus Pricopie intr-un comunicat de presa remis luni Consortiul Universitaria , care reuneste universitati de top afectate de decizia ministrului Popa, contesta vehement cele intamplate si cere explicatii.Mai mult, Universitatea Bucuresti organizeaza, marti, unsi se pregateste sa atace repartizarea locurilor bugetate in contencios administrativ.C.B.