Valentin Popa isi gaseste primii sustinatori: Universitatile de Medicina saluta impartirea locurilor bugetate

Intr-un comunicat remis luni, asociatia reaminteste ca "sanatatea este definita ca domeniu prioritar de dezvoltare" de catre actualul Guvern."In acest context, apreciem ca aceasta prima decizie a Ministerului Educatiei Nationale reprezinta un pas important in ceea ce priveste prioritizarea sistemului sanitar romanesc, conturand strategii viabile si sustenabile in aria dezvoltarii resursei umane, fara de care orice sistem medical performant din lume nu se poate configura in ceea ce se poate defini ca siguranta nationala de sanatate. (...)Nevoia de resursa umana din sistemul de sanatate este acuta, iar timpul necesar pregatirii acesteia este indelungat. In acest context, doar masurile conjugate de imbunatatire a deficitului de resursa umana, salariala, de baza materiala sau institutionala se pot constitui in elemente de imbunatatire a situatiei actuale.In speranta ca demersul initiat de Ministerul Educatiei Nationale reprezinta doar un inceput,in procesul demarat de cresterea calitatii vietii populatiei din Romania", se arata in mesajul public transmis luni de UMF Carol Davila in numele asociatiei.Din asociatie mai fac parte si Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca, Universitatea de Medicina si Farmacie "T.G.Popa" Iasi, Universitatea Victor Babes din Timisoara, Universitatea de Medicina si Farmacie din Tg. Mures si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova.Niciuna dintre acestea nu a pierdut locuri la noua distribuire, pentru anul universitar 2018/2019., a explicat, pentru, ca este un punct de vedere adoptat de toate cele sase universitati."Nu s-a marit semnificativ (numarul de locuri - n.red.), dar tinand cont de numarul mic de medici, mai ales de numarul foarte mic de medici de anumite specialitati care nu sunt acoperite in multe spitale, ideea ca vom avea mai multi studenti, si mai multi absolventi, si mai multi medici este un lucru bun. Este o decizie pozitiva din punctul nostru de vedere si al sistemului medical", a declarat dr. Sinescu.Intrebat de ce au simtit nevoia de a da publicitatii un punct de vedere, rectorul UMF Bucuresti a raspuns: "Pentru ca se acrediteaza ideea ca Ministerul Educatiei face anapoda fel de fel de lucruri"."E posibil sa faca si anapoda, dar pe aceasta componenta a invatamantului superior medical si farmaceutic, decizia nu este rea. Exact acest lucru il subliniem, fara sa fim partizanii cuiva, noi nefacand niciun fel de politica", a mai declarat rectorul UMF Bucuresti.