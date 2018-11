Zeci de istorici din sapte tari vin la Universitatea din Bucuresti sa discute despre reconfigurarea Europei dupa 1918

Razboiul, criza, si revolutia;

Conferinta de la Paris si provocarile remodelarii Europei central-estice;

Rememorarea Primului Razboi Mondial. Comemorare si memorie in Europa central-estica;

De la viziune la actiune. Marile Puteri si Europa central-estica dupa razboi;

O pace durabila? Promisiune si realitate in noua ordine europeana

Conferinta este organizata de Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti in parteneriat cu Ministerul de Externe si cu sprijinul Institutului de Cercetare al Universitatii din Bucuresti, facand parte din seria de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918, se precizeaza intr-un comunicat de presa.Vineri si sambata participantii la eveniment vor purta discutii despre "transformarile fundamentale pe care finalul Marelui Razboi le-a determinat in dezvoltarea natiunilor din regiune", arata sursa citata.Cei interesati pot gasi programul si lista vorbitorilor peLucrarile conferintei sunt organizate peimportante cum ar fi:Evenimentul va reprezenta, de asemenea, "o oportunitate de promovare a unei culturi istorice lipsite de partinire", avand in vedere faptul ca implinirea celor 100 de ani de evenimentele din 1918-1919 reprezinta "un bun prilej de reflectie asupra prezentului, asupra oportunitatilor, dar si provocarilor cu care se confrunta astazi Europa", precizeaza sursa citata.C.B.