A fost decisa structura anului scolar 2018-2019: Desi s-a facut sondaj, a fost aleasa alta varianta

Ziare.

com

"Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a organizat miercuri, 7 februarie, o sedinta a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada urmatoare. Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de ministru privind structura anului scolar 2018-2019.In contextul discutiilor, au fost prezentate punctele de vedere ale urmatorilor reprezentanti in CDS: Consiliul National al Elevilor, Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie 'Spiru Haret', Confederatiile patronale CONPIROM, CONCORDIA/ACUE & Hermes/Meridian si Ministerul Educatiei Nationale.Ascultand argumentele tuturor partilor, ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis ca, in anul scolar 2018-2019, cursurile sa inceapa in data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa aiba o durata de 3 saptamani", anunta ministerul.Pe agenda sedintei au mai fost incluse, pentru informare, proiectul metodologiei si calendarului de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 si proiectul de metodologie de acordare a gradatiei de merit.Partenerii sociali ai MEN au fost invitati sa transmita in decurs de o saptamana observatii si propuneri pe marginea celor doua documente. Acestea vor fi analizate in comisiile tehnice si, ulterior, in proxima sedinta a Comisiei de Dialog Social."Punctele de vedere si sugestiile care se vor cristaliza in urma acestui demers consultativ vor putea fi incluse in variantele finale ale documentelor anterior mentionate", precizeaza MEN.Consultarea publica initiata de predecesorul lui Valentin Popa, Liviu Pop, a relevat in 25 ianuarie ca anul scolar 2018 - 2019 ar trebui sa inceapa in 17 septembrie, sa aiba 34 de saptamani si vacanta intersemestriala. La acel moment, MEN anunta ca datele rezultate in urma consulatoriii, la care au participat peste 38.000 de persoane, vor fi luate in considerare in procesul de fundamentare si aprobare a ordinului de ministru privind structura noului an scolar.Potrivit MEN, in ceea ce priveste data la care ar trebui sa inceapa anul scolar 2018-2019, 76,95% dintre respondenti, adica 29.423 de persoane dintr-un total de 38.239 de persoane care s-au pronuntat pe acest subiect, au indicat ziua de luni, 17 septembrie 2018. Pentru data de 10 septembrie au optat 17,57%, iar 5,49% au indicat alte variante.In privinta vacantelor scolare de iarna si primavara/Paste, opiniile sunt majoritar conturate in favoarea unei perioade de trei saptamani in ambele cazuri: 71,81%, mai precis 27.463 de persoane (dintr-un total de 38.245), au indicat acest interval ca fiind optim pentru vacanta de iarna, respectiv 52,02% - adica 19.835 dintre cei 38.126 de respondenti - s-au orientat catre o vacanta de primavara/Paste cuprinsa intre 20 aprilie si 5 mai 2019.