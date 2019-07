Dancila ii cere Ecaterinei Andronescu sa prelungeasca vacanta de vara

Ziare.

"Va rog, doamna ministru Ecaterina Andronescu, sa luati in considerare inceperea anului scolar in 16 septembrie. Cred ca si aceasta este o masura asteptata de elevi", a spus premierul la inceputul sedintei de guvern.Ecaterina Andronescu stabilise deja, oficial, prin ordin de ministru, ca scoala sa inceapa pe 9 septembrie 2019.In luna mai, hotelierii s-au plans ca vacanta de vara a elevilor s-a scurtat cu o saptamana , iar noul an scolar va incepe pe data de 9 septembrie.Prim-vicepresedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Nicolae Bucovala, a explicat ca anul trecut au fost incheiate contracte cu turoperatorii pana in data 15 septembrie.In replica, tot in luna mai, Andronescu a declarat ca nu intentioneaza sa prelungeasca vacanta de vara a elevilor dupa data de 9 septembrie "Eu ii inteleg pe cei care doresc sa obtina profit (...) Este o valoare pe care o respect, profitul, si respect si pe cel care doreste sa obtina profit, pentru ca pe profit plateste impozit si impozitul ajunge si la scoli, dar cred ca intai si intai trebuie sa promovam interesul scolilor.Cand am stabilit aceasta structura a anului de invatamant, am avut in vedere numarul de zile de scoala care determina si numarul de ore si care, pana la urma, determina recunoasterea sau nu a diplomelor pe care scolile noastre le elaboreaza si sigur ca daca vom gasi o formula mai rationala decat asta, ceea ce nu cred, nu avem nimic impotriva", a spus Andronescu.Ministrul Educatiei a aratat ca "nu poti raspunde favorabil tuturor cerintelor" si ca trebuie asigurat un echilibru intre interesul scolii si cele de natura economica."Au existat si firmele de turism care au partii de schi si care voiau ca vacanta de iarna sa fie de doua luni de zile, daca se poate.Nu poti sa raspunzi favorabil tuturor cerintelor si atunci, intotdeauna, se realizeaza acest echilibru, intre interesul scolii, major pentru mine si pentru ce inseamna scoala si, sigur, interesele de natura economica, pentru ca, pana la urma, si educatia are si un rol economic prin formarea celor care apoi produc profit si cei care obtin profitul trebuie sa se gandeasca si la procesul de formare si sa-l protejeze", a adaugat Andronescu in luna mai.Ramane de vazut cum va raspunde ministrul acum, daca rugamintea vine de la sefa sa de guvern.Surse guvernamentale au declarat pentru Mediafax ca Andronescu va purta discutii, luni, cu reprezentantii profesorilor si parintilor, pentru prelungirea vacantei cu inca o saptamana.