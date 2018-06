Elevii intra in vacanta de vara - cand se intorc la scoala

vacanta de iarna (22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019),

vacanta intersemestriala (2 - 10 februarie 2019),

vacanta de primavara (20 aprilie - 5 mai 2019)

vacanta de vara (15 iunie - 15 septembrie 2019) .

Ziare.

com

Elevii de clasa a VIII-a au terminat cursurile in 8 iunie, iar de luni au sustinut probele examenului de Evaluare Nationala . Rezultatele vor fi afisate in 19 iunie.Vacanta de vara care incepe vineri se va incheia in 10 septembrie, cand elevii se vor intoarce la scoala.Anul scolar 2018 - 2019 va avea 168 de zile lucratoare (34 de saptamani) si cuprinde: semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019).Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate dupa cum urmeaza:Suplimentar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 27 octombrie - 4 noiembrie 2018.Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 7 iunie 2019.Si in anul scolar viitor elevii se vor bucura de programul national "Scoala altfel". Acesta are o durata de 5 zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar si poate fi derulat in perioada 1 octombrie 2018 - 31 mai 2019, pe baza unei planificari ce ramane la decizia scolilor.Desfasurarea programului "Scoala altfel" nu coincide cu perioada alocata sustinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regula, la finalul semestrelor, dupa parcurgerea programei scolare, cu cel putin trei saptamani inainte de finalul semestrului.Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeaza, in general, in perioada vacantei de primavara, potrivit unui calendar specific.