Elevii intra vineri din nou in vacanta, dupa doar trei saptamani de scoala

Elevii abia au revenit de trei saptamani la scoala, dupa vacanta de iarna.Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie si 10 aprilie, iar vacanta de vara - intre 16 iunie si 9 septembrie.Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a pe 8 iunie.Programul national "Scoala altfel" are o durata de cinci zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar si poate fi derulat pana la 31 mai, pe baza unei planificari, la decizia scolilor.Desfasurarea programului nu coincide cu perioada alocata sustinerii tezelor semestriale.Evaluarile nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in intervalul 7 - 24 mai.