Elevii s-au intors de luni la scoala. In trei saptamani intra insa din nou in vacanta

Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata insa peste doar 3 saptamani, in perioada 2 - 10 februarie.Totodata, in cazul in care va ninge mai abundent, e posibil sa se suspende cursurile. Potrivit regulamentului, astfel de decizii pot fi luate doar "in situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice si de specificul zonei si al scolii". Decizia este luata de inspectoratele scolare judetene, la cererea conducerii unitatilor de invatamant.Acestea se pot aproba numai in masura in care se asigura parcurgerea integrala a programelor scolare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situatii obiective de urgenta (intemperii, epidemii, calamitati naturale) nu se poate realiza in perioada vacantelor scolare.Vacanta de primavara vor avea in perioada 20 aprilie - 5 mai, iar vacanta de vara incepe pe 15 iunie si se termina pe 15 septembrie.Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 31 mai, iar pentru clasa a VIII-a - in data de 7 iunie.