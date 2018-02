Elevii se intorc la scoala. Urmatoarea vacanta e cea de Paste

Ziare.

Urmatoarea vacanta este cea de primavara, care va incepe pe 31 martie si se va incheia pe 10 aprilie 2018 (Pastele e pe 8 aprilie).Vacanta de vara va incepe pe 16 iunie - mai putin pentru elevii din clasa a XII-a, care vor incheia anul pe 25 mai, si cei din clasa a VIII-a, care iau vacanta pe 8 iunie - si se va incheia pe 9 septembrie 2018.Tot luni incepe si prima sesiune a examenului national de bacalaureat, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), conform calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Nationale.Vezi calendarul examenului de Bacalaureat Decizia ca Bacalaureatul din acest an sa inceapa, in premiera, in februarie, cu mult inainte de incheierea cursurilor si a anului scolar, a ridicat semne de intrebare privind legalitatea intrarii in examen a elevilor care inca nu au promovat liceul.