Patronatele din Turism vor modificarea structurii anului scolar 2020-2021

"In fiecare an, incepand cu luna august, detinatorii de structuri de cazare din Romania pregatesc urmatorul sezon turistic. Un element important care determina cererea de servicii turistice este structura anului scolar deoarece majoritatea celor care isi petrec concediile in tara au copii, dintre care cel putin un copil este cuprins intr-o forma de invatamant", arata FPTR intr-un comunicat.In luna februarie a acestui an a fost emis de catre Ministrul Educatiei Nationale Ordinul nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului scolar 2019-2020, care stabileste iinceperea scolii in data de 9 septembrie 2019, cu o saptamana mai devreme decat in anul 2018, precizeaza patronatele."La acea data, FPTR a contestat acest ordin, dar demersul nostru a fost neglijat de Ministerul Turismului si nu a fost sustinut de alte organizatii din turism, ordinul in discutie ramanand in vigoare, pozitia Ministrului Educatiei fiind facuta publica in cadrul unei intalniri la Suceava. Va informam ca in data de 30 iulie 2019, FPTR a depus la Ministerul Turismului adresa nr. 1361 prin care solicitam interventia Ministrului Turismului la Ministrul Educatiei Nationale, eventual in cadrul Comitetului Interministerial pentru a sustine data de 14 septembrie, ca data optima de incepere a anului scolar 2020, data agreata si de patronatele din turism", mai spun reprezentantii FPTR.Premierul Viorica Dancila a rugat-o, miercuri, in sedinta de Guvern, pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, sa ia in considerare inceperea anului scolar in 16 septembrie "Va rog, doamna ministru Ecaterina Andronescu, sa luati in considerare inceperea anului scolar in 16 septembrie. Cred ca si aceasta este o masura asteptata de elevi", a spus premierul la inceputul sedintei de Guvern.Patronatele din turism au reclamat ca a u pierderi pentru ca anul scolar incepe mai devreme decat in alti ani.