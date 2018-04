Cazul Ghita: Inalta Curte a sesizat CCR in cazul martorilor audiati cu identitate reala si protejata, in acelasi dosar

Acuzatiile DNA

Exceptia a fost ridicata in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din parchetele din Prahova.Exceptia a fost ridicata din oficiu de Inalta Curte, dupa ce mai multi martori, printre care fostul deputat PSD Vlad Cosma, au declarat ca au dat si declaratii de martori cu identitate protejata."Fata de faptul ca in aceasta cauza au fost audiate aceleasi persoane in calitate reala si calitate de martor protejata, invocam din oficiu exceptia de neconstitutionalitate a articolului 114 din Codul de Procedura Penala si a articolului 129 din Codul de Procedura Penala. Apreciaza Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ca prin audierea aceleiasi persoane in dubla calitate, martor cu identitate reala si martor cu identitate protejata, se aduce atingere dreptului la un proces echitabil. Dispune sesizarea CCR pe aceste aspecte", a explicat presedintele Completului de judecata.Articolul 114 stabileste procedura in cazul persoanele audiate ca martor, iar articolul 129 stabileste audierea in cazul martorilor protejati.Fostul deputat Sebastian Ghita a fost trimis, in 2016, in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat de doua infractiuni de dare de mita, cumparare de influenta, spalare de bani, santaj, doua infractiuni de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii si conducerea unei masini fara permis.Alaturi de Sebastian Ghita au mai fost trimisi in judecata Liviu Tudose, la data faptelor procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, sub acuzatiile de luare de mita si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, Viorel Dosaru la data faptelor sef al IPJ Prahova, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, favorizarea faptuitorului, trafic de influenta si folosirea de informatii care nu sunt destinate publicitatii, Constantin Ispas, ofiter de politie si Aurelian Constantin, la data faptelor procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti pentru savarsirea infractiunilor de cercetare abuziva si folosirea de informatii care nu sunt destinate publicitatii.