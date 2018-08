Cererea lui Sebastian Ghita de revocare a masurii arestarii preventive a fost respinsa de Tribunalul Prahova

Ziare.

com

"Prin incheierea pronuntata de Sectia Penala a Tribunalului Prahova, la data de 28.08.2018, in dosarul nr. 3913/105/2018,, formulata de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, ca fiind neintemeiata', se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, decizia judecatorilor poate fi contestata in termen de 48 de ore de la comunicare.Sebastian Ghita a solicitat revocarea masurii arestului preventiv luata fata de el pe motiv ca probele din dosarul in care este acuzat de fapte de coruptie ar fi fost fabricate.