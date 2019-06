Cine minte si cine spune adevarul in scandalul DNA-SS, legat de dosarele Sebastian Ghita si Viorel Hrebenciuc

Care este adevarul

Numit marti in functia de judecator la CCR pentru un mandat de 9 ani, Gheorghe Stan incearca sa arunce o parte din responsabilitatea retragerii apelurilor catre seful DNA, Calin Nistor, care ar fi impartasit punctul de vedere al SIIJ si nu a formulat obiectiuni.Procurorul anticoruptie neaga vehement aceste afirmatii.In sprijinul lui Gheorghe Stan a sarit si Adina Florea, care invoca o discutie telefonica intre Gheorghe Stan si Calin Nistor, in care seful DNA ar fi subliniat ca nu se opune deciziei SIIJ de retragere a apelului, in cazul lui Sebastian Ghita.Totul a pornit de la declaratia lui Gheorghe Stan, intr-un interviu pentru Mediafax:".Un fapt este cert, OUG 7/2019 promovata de Tudorel Toader permite SIIJ sa retraga apelurile in dosarele in care sunt judecati si magistrati.Decizia de retragere a apelurilor a fost luata de SIIJ, fara a se studia dosarele aflate pe rolul completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte.Desi anchetele in aceste cazuri au fost realizate de DNA, iar apelurile fusesera declarate initial de DNA,a analizat declaratiile publice, comunicatele de presa, documentele oficiale si faptele din aceste dosare.Dosarul Romsilva - Viorel Hrebenciuc: DNA a aflat din presa de faptul ca SIIJ a retras apelul."Despre retragerea apelului, conducerea DNA a aflat din presa," arata marti DNA, intr-un comunicat.Cererea SIIJ de retragere a apelului a fost trimisa pe 10 mai, iar instanta a luat la cunostinta de acest lucru pe 13 mai.Aspectul nu a fost negat de Adina Florea, care conduce in prezent aceasta structura, nici de Gheorghe Stan.DNA spune ca prin modificarile recente facute la Legile Justitiei nu mai avea competenta de a intra in dosarele privind magistrati, inclusiv in cele aflate pe rolul instantelor de judecata.Totusi, niciun oficial din cadrul DNA nu a iesit public sa sustina motivele de apel din acest caz si nici nu a luat atitudine impotriva retragerii apelului. Ancheta in acest caz fusese instrumentata de DNA.Singur, procurorul de sedinta de la Parchetul General a incercat in 13 mai sa revoce retragerea apelului, dar procedura este inadmisibila in practica Inaltei Curti. Demersul lui a fost sprijinit, fara succes, de procurorul general.Procurorul de sedinta a obtinut doar sesizarea CCR cu o exceptie care vizeaza articolul care stabileste dreptul SIIJ de a declara apel in dosarele in care sunt implicati magistrati.Ancheta in dosarul Romsilva - Viorel Hrebenciuc viza retrocedari ilegale de padure in judetul Bacau, prejudiciul fiind estimat la echivalentul a 303.888.615 euro, reprezentand contravaloarea a 43.227 ha teren forestier.Dosarul Sebastian Ghita: DNA a fost notificata cu o zi inainte de retragerea apelului.SIIJ a notificat DNA pe 12 iunie ca a doua zi, pe 13 iunie, urmeaza sa retraga apelul.Retragerea a fost decisa dupa ce au fost analizate memoriile unor inculpati, decizia de achitare data in faza de fond a procesului si motivele de apel ale DNA. Procurorii SIIJ nu au analizat intregul dosar din acest caz.Seful DNA, Calin Nistor, afirma ca a fost notificat de SIIJ abia pe 13 iunie.Evident, notificarea nu inseamna ca DNA este de acord cu retragerea apelului.Adina Florea sustine ca a asistat la discutia telefonica intre Gheorghe Stan si Calin Nistor, care a avut loc dupa ce SIIJ a transmis DNA adresa din 12 iunie. Seful DNA ar fi subliniat, in acea discutie telefonica, faptul ca nu se opune deciziei. Precizarile au fost facute pentru Mediafax. Similar ca in cazul Romsilva,Ancheta in acest caz fusese instrumentata de DNA.