Contestatia lui Ghita la decizia de revocare a masurii arestului preventiv, respinsa definitiv

Ziare.

com

Decizia Curtii de Apel Ploiesti este definitiva.Saptamina trecuta, magistratii Tribunalului Prahova au respins ca neintemeiata cererea fostului deputat Sebastian Ghita de revocare a masurii arestului preventiv, insa decizia instantei a putut fi contestata in 48 de ore de la comunicarea minutei."Prin incheierea pronuntata de Sectia Penala a Tribunalului Prahova, la data de 28.08.2018, in dosarul nr. 3913/105/2018, instanta a respins, in baza dispozitiilor art. 242 Cod procedura penala, cererea de revocare a masurii arestarii preventive, formulata de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, ca fiind neintemeiata. Impotriva incheierii de mai sus-mentionate, pronuntate in camera de consiliu, se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare", se arata in decizia instantei Tribunalului Prahova.Magistratii Tribunalului Prahova au emis, in 2017, un mandat de arestare preventiva, in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si constituire grup infractional organizat, cauza fiind instrumentata de DNA Ploiesti.