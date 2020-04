Corpul de control al premierului a gasit probleme la Inspectia Muncii in administrarea programului Revisal. E implicata firma fondata de Ghita

Teamnet, trimisa in judecata

Concluziile apartin Corpului de Control al prim-ministrului care a efectuat o actiune de control la Inspectia Muncii ("IM") care a vizat perioada 1 ianuarie 2017 - prezent. Raportul de control a fost finalizat la data de 28 aprilie 2020 si transmis catre Cabinetul Prim-ministrului - spre informare, Inspectiei Muncii - spre analiza si valorificare si Ministerului Muncii - pentru analiza si dispunerea masurilor necesare.REGES/REVISAL este Registrul National de Evidenta a Salariatilor. Corpul de Control al premierului arata ca in mentenanta, asistenta tehnica si suportul sistemului informatic a acestei baze de date a fost implicata timp de 24 de luni si societatea Teamnet International SA."In perioada mai 2015 - aprilie 2020, mentenanta, asistenta tehnica si suportul sistemului informatic REGES/REVISAL, necesare in vederea sprijinirii inspectorilor de munca precum si persoanelor fizice si juridice au fost asigurate in baza unor contracte de prestari servicii cu societatile All Business Management SRL si World Professional Services SRL doar pentru o perioada de aproximativ 14 luni (23,33% din timp),)," dezvaluie inspectorii guvernamentali, intr-un comunicat remisTeamnet International SA a fost fondata in 2001 de fostul deputat PSD Sebastian Ghita si este specializata in servicii de integrare si dezvoltare software si consultanta in domeniul IT.Politicianul a iesit din societate in anul 2012, cand a intrat in Parlament. In portofoliul de clienti ai Teamnet s-au aflat mai multe institutii si companii ale statului.In octombrie 2019, companiile Asesoft International si Teamnet International fondate de Sebastian Ghita, fratele si cumnatul fostului parlamentar, Alexandru Ghita si Cristian Anastasescu, au fost trimisi in judecata de DNA intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul IT.Corpul de control al premierului a descoperit mai multe probleme la Inspectia Muncii. Una dintre acestea este structura specializata care preia centralizat apelurile comunicate de Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta si organizeaza sistemul de directionare a acestora catre inspectoratele teritoriale de munca."In perioada 2017 - 2020, la nivelul IM, serviciul de urgenta care trebuia sa preia centralizat apelurile comunicate de Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta in domeniul securitatii si al sanatatii in munca nu a fost functional, asa cum a prevazut art. 3 paragraf C lit. s) din ROF IM, aprobat prin HG nr. 1377/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv asa cum prevede art. 11 din ROF IM aprobat prin HG nr. 488/2017, cu modificarile si completarile ulterioare," precizeaza inspectorii guvernamentali.O alta problema a vizat controalele pe care directiile din cadrul IM trebuiau sa le faca in judete., " arata sursa citata.Concluzionand, in perioada 2017-2019, IM si-ar fi exercitat in mod deficitar una dintre principalele functii ale managementului, si anume functia de control, indeplinindu-si partial atributiile privind organizarea si controlul asupra aparatului propriu si a institutiilor subordonate.