Cum a planuit Vlad Cosma atacul mediatic la adresa DNA. Fostul deputat a facut plangere impotriva procurorilor - surse Ziare.com

Reactia DNA: Era deschis un dosar de santaj

Potrivit unor surse judiciare, avocatul Ingrid Mocanu care il reprezinta pe Vlad Cosma a depus plangere vineri la Parchetul General impotriva procurorilor Mircea Negulescu (exclus recent din magistratura), Lucian Onea, Giluela Diaconu si Alfred Savu pentru compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in serviciu si constituirea unui grup infractional. Sursele judicare ne-au explicat ca plangerea a fost inregistrata luni la SUPC.Duminica seara, Vlad Cosma a avut o interventie la Antena 3 in care a facut mai multe acuzatii la adresa DNA si a difuzat interceptari in care apareau procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu.DNA a reactionat luni dimineata si a aratat ca fostul deputat PSD, Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.DNA a publicat doua stenograme ale unor interceptari dintre persoane apropiate familiei Cosma si anchetatori. Acestea sunt dintr-un dosar penal avand ca obiect, intre alte infractiuni, si infractiunea de santaj.Potrivit interceptarilor, o persoana apropiata familiei Cosma explica: "Adica, nu e o situatie de cancan, ca vor sa dea niste inregistrari! Ideea e sa-l distruga pe domnul Onea... nu stiu!... sa ajunga la Kovesi... Daca e si Voiculescu bagat... si Ghita... in treaba asta, e o chestiune mai serioasa! Nu e facuta doar asa, de... Vladut!"