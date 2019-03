Curtea de Apel Ploiesti a decis sa retraga cererea de extradare a lui Sebastian Ghita

Ziare.

Potrivit portalului instantei, Curtea de Apel Ploiesti a admis sesizarea formulata de Biroul Executari Penale din cadrul Curtii de Apel Ploiesti - Sectia Penala si pentru Cauze cu Minori si de Familie."In consecinta, constata ca nu mai subzista conditiile prevazute de lege pentru a se solicita extradarea numitului Ghita Sebastian Aurelian, in temeiul mandatului de arestare preventiva nr. 2/UP/14.04.2017 emis de Curtea de Apel Ploiesti, si dispune retragerea cererii de extradare intemeiate pe acest mandat de arestare preventiva", se arata in incheiere.Solutia instantei poate fi contestata in termen de 24 de ore de la pronuntare.Magistratii din Prahova, dar si cei de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au revocat, rand pe rand, in ultimii doi ani, de cand Sebastian Ghita a plecat din Romania, cinci mandate de arestare preventiva cerute de procurorii DNA Ploiesti.Procurorii au cerut arestarea preventiva in lipsa a fostului deputat in cinci dosare. Este vorba de, in care Ghita este cercetat pentru coruptie alaturi de Iulian Hertanu, de fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma si de fiul acestuia, fostul deputat PSD Vlad Cosma, de, in care fostul parlamentar a fost trimis in judecata alaturi de fostul primar al Ploiestiului, Iulian Badescu, de, in care Sebastian Ghita a fost trimis in judecata si achitat in prima instanta, dar si de, in care afaceristul este acuzat ca ar fi platit vizita in Romania a fostului premier britanic si in, in care anchetatorii il acuza pe Ghita ca ar fi cerut peste 50 milioane de euro de la diverse firme pentru contracte cu statul.In 18 aprilie 2018, Curtea de Apel Ploiesti a admis cererea formulata de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala-Biroul National INTERPOL prin care s-a solicitat extradarea fostului deputat, avand ca baza mandatul de arestare preventiva emis pe numele sau.Curtea Suprema de Justitie din Serbia a respins, insa, cererea autoritatilor romane privind extradarea si a stabilit ca este eligibil pentru obtinerea azilului.