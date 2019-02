De ce treneaza judecarea proceselor in cazurile Sebastian Ghita si Alina Bica

Alina Bica , fost procuror-sef DIICOT - caz aflat in faza de contestatie in anulare;

, fost procuror-sef DIICOT - caz aflat in faza de contestatie in anulare; Sebastian Ghita, fost deputat PSD - cazul in care sunt judecati fostii sefi ai parchetului din Prahova, procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila;

fost deputat PSD - cazul in care sunt judecati fostii sefi ai parchetului din Prahova, procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila; Catalin Ceort, procuror de la Parchetul General si fost director la Institutul National de ExpertizeCriminalistice.

"Ar trebui sa ramana DNA"

Ziare.

com

La aceste intrebari urmeaza sa raspunda pe 26 februarie completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala.Din acest motiv, Inalta Curte a amanat astazi discutiile in trei procese:In aceste cazuri, urmatorul termen a fost stabilit pentru data de 18 martie.Un caz similar este cel in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, Ioan Adam si Tudor Chiuariu, fosti parlamentari. In acet dosar sunt judecati doi magistrati de la Tribunalele Covasna si Brasov, Lorand Ordog si Roxana Adam, sotia lui Ioan Adam.Propunerea judecatorului care a sesizat completul: Participarea la sedintele de judecata in cauzele de competenta Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, in care urmarirea penala s-a efectuat de catre Directia Nationala Anticoruptie, se asigura de procurori din cadrul DNA.In motivarea sesizarii, acesta face trimitere la mai multe texte de lege.