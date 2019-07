Demersul procurorului general de a opri SS sa retraga apelurile in dosarele de coruptie este tardiv: VIP-urile au scapat

Ce dosare au mai ramas

Cazul "Sebastian Ghita"

Cazul "Damian Dolache"

Cazul "Romsilva"

Este vorba de unele dintre cele mai mediatizate dosare, in care sunt judecati magistrati si in care sunt implicati fostii deputati PSD Sebastian Ghita, Ioan Adam si Viorel Hrebenciuc.Fara sa lamureasca de ce s-a procedat in acest fel, procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu, a dat asigurari, saptamana trecuta, dupa o vizita la Sectia Speciala, ca astfel de demersuri nu vor mai avea loc."In momentul acesta, nu se mai pune problema retragerii niciunui apel, iar lucrul acesta il discutasem deja la o intalnire precedenta cu cei din cadrul Sectiei, cu atat mai mult cu cat acum a intervenit si decizia Curtii Constitutionale cu privire la completele de 3", a declarat procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu.Declaratia procurorului general vine in conditiile in care pe rolul instantelor au mai ramas putine dosare in care SS ar mai putea retrage apelurile. De exemplu, pe masa completurilor de 5 judecatori mai sunt dosarele unor procurori care au fost condamnati in faza de fond.- 2 ani si 11 luni de inchisoare cu suspendare;- 4 ani de inchisoare;- 7 ani de inchisoare si- 2 ani de inchisoare, judecati in cazul "Berbeceanu".Mai mult, cel mai probabil, aceste cazuri vor fi trimise la rejudecare, in baza deciziei CCR privind completurile de 3 judecatori, care s-a considerat ca nu erau specializate in judecarea cazurilor de coruptie., in care erau judecate 5 persoane. Cele mai cunoscute nume sunt cele ale deputatului PSD, Sebastian Ghita, si ale fostilor sefi ai Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila.toti cei implicati in acest dosar au ramas cu decizia de achitare definitiva., in care era judecat magistratul Damian Dolache de la Sectia Penala a Curtii de Apel Bucuresti.Damian Dolache a ramas cu o condamnare definitiva de 10 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului. Dupa aceasta decizie, CSM a decis ca judecatorul isi poate continua activitatea de magistrat la Sectia de contencios-administrativ a Curtii de Apel Bucuresti., in care sunt judecate 16 persoane. Este vorba de procesul "Romsilva" in care sunt judecati fostul ministru al Justitiei, Tudor Chiuariu, fostii deputati PSD, Ioan Adam si Viorel Hrenciuc, sau printul Gheorghe Paltin-Sturdza.Cinci inculpati, achitati in faza de fond a procesului, scapa de problemele penale, printre acestia Tudor Chiuariu si fostul sef Romsilva Adam Craciunescu. Procesul continua pentru alti 11 incupati, condamnati in faza de fond la pedepse intre 2 si 3 ani de inchisoare, insa procurorul nu poate sa puna concluzii pentru majorarea acestor sentinte.Urmatorul termen din acest proces este stabilit pe 10 septembrie, dar situatia din acest dosar s-a complicat dupa ce judecatorii CCR au dat decizia in cazul completurilor de 3 judecatori. In faza de fond, dosarul a fost solutionat de un complet care se considera ca nu era specializat in fapte de coruptie, asa ca intregul proces s-ar putea rejudeca.In ciuda faptului ca saptamana trecuta, procurorul general Bogdan Licu a descins la Sectia Speciala si a discutat chestiunea apelurilor retrase, semnele de intrebare au ramas. Bogdan Licu nu a prezentat argumentele care ar justifica deciziile procurorilor SS, ci a spus doar ca dintre cele trei apeluri retrase, cel "cu cele mai putine probleme" a fost cel din dosarul fostului parlamentar Sebastian Ghita.In cazul retragerii celorlalte doua apeluri, Licu a precizat ca"Am constatat ca, la baza deciziei de a retrage acel apel, a stat ancheta care se desfasoara la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, ancheta in care s-a dispus control judiciar de aproape un an fata de procurorii Onea si Negulescu, iar un lucru foarte important este ca in acea cauza, inainte de trimiterea in judecata la DNA a acelui dosar, au fost cinci procurori cu functii de conducere care si-au exprimat opinia, in scris, ca acolo nu sunt fapte penale si ca acel dosar nu trebuie trimis in instanta.Aceasta a fost decizia care a stat la baza retragerii acelui apel.. Am discutat cu absolut toti procurorii. Absolut toti cei cinci procurori", a completat Bogdan Licu.