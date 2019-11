Dosarul in care Ghita a fost achitat pentru dare de mita se va rejudeca. Inalta Curte respinge sesizarea CJUE

Ghita si Badescu, achitati

In acest caz, Sebastian Ghita a fost acuzat ca i-ar fi dat mita un imobil fostului primar al orasului Ploiesti, Iulian Badescu, in schimbul unei finantari din bugetul local catre clubul sportiv Asesoft Ploiesti.Completul de 5 judecatori a respins ca inadmisibila solicitarea procurorului DNA de a suspenda judecata cazului si de a sesiza Curtea de Justitie a UE, cu mai multe intrebari preliminare privind decizia Curtii Constitutionale in cazul competurile specializate de 3 judecatori.Opinia separata in acest caz era in sensul sesizarii CJUE.Dezbaterile au fost reluate miercuri, dupa ce luni procurorul DNA a cerut sesizarea CJUE si suspendarea procesului, in timp ce avocatii lui Sebastian Ghita si Iulian Badescu au solicitat rejudecarea cazului.Sebastian Ghita si Iulian Badescu au fost achitati in acest dosar, in septembrie 2017, de un complet de 3 judecatori de la Inalta Curte.In iulie 2019, CCR a stabilit ca procesele de coruptie judecate in faza de fond de completuri de 3 judecatori de la Inalta Curte vor fi rejudecate de completuri specializate in judecarea faptelor de coruptie.