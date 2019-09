Dosarul lui Ghita, la un pas de rejudecare: Inalta Curte asteapta motivarea deciziei CCR privind completurile specializate

Sanctiuni pentru politisti

Sebastian Ghita si Iulian Badescu au fost achitati in acest dosar, in septembrie 2017, de un complet de 3 judecatori de la Inalta Curte. In iulie 2019, CCR a stabilit ca procesele de coruptie judecate in faza de fond de completuri de 3 judecatori de la Inalta Curte vor fi rejudecate de completuri specializate in judecarea faptelor de coruptie.CCR a explicat ca este vorba de cauzele inregistrate pe rolul Inaltei Curti si solutionate de aceasta, in prima instanta, anterior datei de 23 ianuarie 2019, cand a fost emisa Hotararea Colegiului de conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care sunt formate completuri specializate in judecarea cauzelor de coruptie.Cel putin 25 de dosare de mare coruptie aflate pe rolul Inaltei Curti, in care au fost pronuntate sentinte in prima instanta de catre completuri nespecializate in fapte de coruptie, sunt afectate de aceasta decizie.Cazul lui Sebastian Ghita si Iulian Badescu este unul din dosarele afectate de aceasta decizie. Asa ca luni, vicepresedintele Inaltei Curti, Iulian Dragomir, a anuntat ca procesul se amana pe 7 octombrie.La termenul de luni a fost adus in sala, insotit de un jandarm, unul dintre martorii cheie, Iulian Tanase, denuntator in acest dosar.Presedintele completului a anuntat ca in cazul politistilor din Prahova care nu au pus in aplicare la timp mai multe mandate de aduce, au fost date sanctiuni disciplinare, fara a da alte detalii.In luna iunie, completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a trimis o adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, si sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, pentru a face un control la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, dupa ce politistii nu au pus in aplicare mai multe mandate de aducere."A devenit Romania stat federativ si Prahova nu pune in executare mandatele?", a spus nervos presedintele completului, judecatorul Iulian Dragomir.El s-a aratat suparat de faptul ca la ultimile 4 termene Politia din Prahova nu l-a putut aduce la audieri pe Iulian Tanase.Judecatorul a fost ferm."La termenul din 9 septembrie sa fie adus cu insotitor. De data asta, mandatul va fi executat de jandarmi, prin Brigada Speciala a Jandarmeriei Bucuresti. Facem adresa in atentia inspectorului general, Catalin Sindile.Facem adrese si la ministrul de Interne, Carmen Dan, si in atentia inspectorului general al Politiei Romane, chestiorul Ioan Buda. Pentru demararea unei cercetari administative la Politia Prahova pentru neindeplinirea mandatului, din februarie si pana in mai. Cercetarea va fi facuta dupa caz de corpul de control al MAI sau al IGPR. In adresa vom indica faptul ca politia nu a adus martorul", a explicat Dragomir.