Firmele, rudele si apropiatii lui Sebastian Ghita, judecati intr-un dosar cu prejudiciu de 100 milioane de lei

DNA a calculat in acest dosar un prejudiciu de 69.049.597 de lei, insa ANAF s-a constituit parte civila si cere o suma mai mare, de 103.650.866 de lei.In total, dosarul vizeaza 10 persoane fizice si 13 societati comerciale (in domeniul IT). Tribunalul Bucuresti a postat pe portalul instantelor numele celor implicati.- fratele lui Sebastian Ghita. El a detinut mai multe actiuni in firmele fondate de fostul deputat si este administratorul societatii 2 k Telecom - trimisa in judecata in acest caz.- cumnatul lui Sebastian Ghita. Acesta este sotul Adinei Anastasescu, sora Madalinei Ghita - sotia lui Sebastian Ghita. Este administratorul Asesoft International SA - trimisa in judecata in acest caz.- persoana apropiata lui Sebastian Ghita, despre care procurorii DNA spuneau ca era folosit de fostul deputat ca interpus.- varul sotiei deputatului, Madalina Ghita. Era imputernicit pe conturile personale ale lu Sebastian Ghita. E salariat si administrator la Asesoft International, dar si administrator la mai multe societati.- director financiar la Teamnet International si administrator Merconsult Team.- actionar la Teamnet International, persoana apropiata lui Sebastian Ghita, despre care procurorii DNA spuneau ca era folosit de fostul deputat ca interpus.- coleg de liceu cu Sebastian Ghita, administrator si actionar la Teamnet International.- administrator al societatii Glar Construct - trimisa in judecata in acest caz.- actionar la Infratel Net - trimisa in judecata in acest dosar.- administrator Future Comunication Tehnologies.Pe langa firmele Asesoft International si Teamnet International, au mai fost trimise in judecata si alte companii controlate de societatile fondate de Sebastian Ghita sau care au fost in relatii de afaceri cu acestea:(insolventa),(insolventa),(fosta Asesoft Distribution),(fosta XOR IT Systems),I.S.