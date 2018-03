Ghita, citat in doua dosare la Inalta Curte. Audieri de martori in dosarul in care instanta a emis mandat de arestare

Foto: Ziare.com

Toader, intalnire cu omologul sarb

Acuzatiile DNA

Dosarul cu primarul

Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, s-a prezentat astazi la Inalta Curte pentru a fi audiat martor intr-unul din dosarele fostului deputat PSD, Sebastian Ghita."Nu am sa fac niciun comentariu, doar am sa spun adevarul in sala de judecata. Nu fac comentarii in aceasta institutie", a declarat Vlad Cosma. El asteapta astazi sentinta in dosarul in care este acuzat de fapte de coruptie.Ministrul Justitiei Tudorel Toader se va afla luni la Belgrad, unde va discuta cu omologul sau sarb Nela Kuburovic pe tema extradarii lui Sebastian Ghita. La randul sau, Ghita a anuntat deja ca ii va da lui Toader un memoriu prin care va cere suspendarea cererii de extradare, invocand probele false din dosarul sau."Abia astept sa ajunga aici (Tudorel Toader - n.red.). Cand intra pe treptele Ministerului Justitiei, ii dau raportul in mana, ca ma gandesc ca nu a trait in Romania. Sa le explice sarbilor ca el, Tudorel Toader, a venit cu probe false sa extradati un cetatean. (...) Stiti ceva si cu Tudorel Toader? Ori in caruta, ori in teleguta, ca asa duplicitar, nu mai merge", a continuat Ghita.In acest dosar, in 29 iunie 2016, procurorii DNA Ploiesti i-au trimis in judecata pe fostul deputat Sebastian Ghita, pe procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, care au avut functii de conducere in Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, pe fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Viorel Dosaru si pe fostul sef al DGA Prahova Constantin Ispas.Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA Ploiesti, intre luna iunie 2013 si primavara anului 2014, in timp ce pe rolul Parchetului Curtii de Apel Ploiesti se afla, in curs de urmarire penala, o cauza in care se faceau cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani, mai multe persoane vizate au obtinut informatii confidentiale pe mai multe cai, printre beneficiarii acestor informatii nedestinate publicitatii fiind si fostul deputat Sebastian Ghita.Informatiile confidentiale priveau obiectul cercetarilor, persoanele fizice si juridice cercetate, masurile de supraveghere tehnica dispuse, masurile preventive ce urmau sa fie luate, numele procurorului de caz si ale ofiterilor de politie delegati sa faca urmarirea penala.In acest caz, Inalta Curte a emis un mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita.La Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte se judeca si apelul DNA in dosarul in care Ghita a fost achitat. El a fost acuzat de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani, pentru ca i-a dat mita o casa fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu in schimbul finantarii echipei Asesoft.