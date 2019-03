Ghita se poate intoarce liber in tara. Curtea de Apel Ploiesti a revocat ultimul mandat de arestare pe numele lui

Ghita: Cred ca ar trebui sa ma bucur

Decizia este definitiva."In baza art.4251 alin.7 pct.2 lit.a rap.la art.204 cod proc.pen., admite contestatia formulata de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian impotriva incheierii nr.74 din 4 martie 2019 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalul Prahova pe care o desfiinteaza in totalitate si rejudecand cererea inculpatului:In baza art.242 alin.1 cod proc.pen.,, luata prin incheierea nr.98 din 15 martie 2017 a Trib.Prahova si devenita definitiva prin incheierea din 3 aprilie 2017 a Curtii de Apel Ploiesti si in baza carora a fost emis mandatul de arestare preventiva nr.2/UP/14 aprilie 2017 emis de Curtea de Apel Ploiesti.In baza art.275 alin.3 cod proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva".Dupa decizia luata de Curtea de Apel Ploiesti, Sebastian Ghita a declarat ca societatea reuseste sa se aseze."Judecatorii au avut rabdare in toti acesti ani, cred ca 5, au vazut petrecandu-se in fata lor evenimente tragice, unele hilare. Ce pot sa spun? Cred ar trebui sa ma bucur pentru ca poate odata si o data cu astfel de decizii societatea reuseste sa se aseze. Cred ca toti suntem hotarati sa respectam deciziile judecatorilor si hotararile din justitie cand acestea nu mai sunt influentate de probe si de dosare falsificate, sau intamplari care nu-si au locul intr-un stat de drept.Trebuie gasita o solutie ca acest razboi romano-roman sa inceteze, ne facem rau in afara, ne balacarim si ne scuipam si ne injuram unii pe altii cu o energie demna de alte cauze, mai mari. (...) Cred ca important este decat cine va plati este sa facem cum sa nu se mai intample, cum sa nu le mai fie frica oamenilor ca sunt arestati ca pe vremea comunistilor cu trei martori pricopsiti, cum sa reuseasca oamenii sa-si faca activitati economice fara sa fie suspectati ca sunt un grup infractional organizat", a declarat Sebastian Ghita, la Romania TV, potrivit Mediafax.Fostul deputat este cercetat in trei anchete la DNA si are doua dosare pe rolul instantelor, in care a fost achitat in faza de fond.Instantele din Romania au emis pe numele acestuia mai multe mandate de arestare, dar, rand pe rand, acestea au fost anulate.Mandatul anulat astazi era emis in dosarul "Asesoft", in care fostul parlamentar este cercetat din februarie 2017 pentru trafic de influenta, spalare a banilor si constituire a unui grup infractional organizat. Aceasta speta e inca in faza de urmarire penala la DNA.Sebastian Ghita a plecat din tara in noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016 si a fost prins la Belgrad in 14 aprilie 2017. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.Fostul deputat PSD a fost arestat de autoritatile sarbe timp de doua luni pentru posesie de documente falsificate si a fost eliberat pe cautiune.Ghita a anuntat in ianuarie, la Romania TV, ca a primit azil politic in Serbia, dupa ce au fost audiati mai multi martori, printre care Vlad si Andreea Cosma si ca autoritatile de la Belgrad s-au "ingrozit" cand au aflat ca procurorii incurajau falsificarea probelor.