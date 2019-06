Gratie SS, Sebastian Ghita ramane achitat definitiv in dosarul in care era judecat alaturi fosti sefi din politie si parchete din Prahova

Achitarea

Consecinta: ramane definitiva decizia de achitare data in faza de fond a procesului pentru Sebastian Ghita si ceilalti inculpati. Sentinta este definitiva.Decizia a fost data cu majoritate de voturi. Unul dintre judecatori, Geanina Arghir, a opinat in sensul admiterii unei cereri a DNA de continuare a procesului doar pe infractiunea de santaj de care era acuzat Sebastian Ghita, in cazul afaceristului Theodor Berna.Pe 14 iunie 2018, un complet de trei judecatori l-a achitat pe Sebastian Ghita pentru savarsirea mai multor infractiuni: dare de mita, cumparare de influenta, spalare de bani, santaj, folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.In acelasi dosar, au fost achitati in prima instanta si ceilalti inculpati din acest dosar: Liviu Tudose - fost procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, Viorel Dosaru - fost sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Constantin Ispas - ofiter de politie, Aurelian Constantin Mihaila - fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.