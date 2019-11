Inalta Curte pune in discutie sesizarea CJUE in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de dare de mita

Ziare.

Vicepresedintele Inaltei Curti, Iulian Dragomir, a aratat avocatilor ca CCR a motivat decizia in cazul completurilor specializate de 3 judecatori."Punem in discutie aplicarea deciziei CCR in aceasta cauza si incidenta acestei decizii," a spus magistratul.Procurorul DNA din sala de judecata, Marius Vartic, a aratat ca practica Inaltei Curti este neunitara in acest caz.Asta dupa ce Inalta Curte in unele cazuri a sesizat CJUE cu privire la deciziile CCR - Constantin Nita, Darius Valcov sau al Elenei Udrea (Gala Bute), iar in alte procese a decis rejudecarea de la zero a dosarelor: CET Govora - Dan Sova sau cel in care este judecat milionarul Horia Simu.Un avocat a cerut termen pentru a putea studia intrebarile, iar instanta a suspendat procesul timp de 15 minute.Sebastian Ghita si Iulian Badescu au fost achitati in acest dosar, in septembrie 2017, de un complet de 3 judecatori de la Inalta Curte.In iulie 2019, CCR a stabilit ca procesele de coruptie judecate in faza de fond de completuri de 3 judecatori de la Inalta Curte vor fi rejudecate de completuri specializate in judecarea faptelor de coruptie.